Alfalite, europäischer Hersteller von LED-Walls wird auf der IBC 2023 in Amsterdam präsent sein – nicht mit einem eigenen Stand, aber mit seinen LED-Panels Modularpix Pro VP XR auf diversen Partnerständen. Auf der Messe für Broadcasting, die vom 15. bis zum 18. September stattfindet, werden Canon, Brainstorm und Mo-Sys die Alfalite-Produkte im Einsatz für virtuelle Produktionsumgebungen zeigen.

Am Canon-Stand 11.C41 werden die LED-Displays mit Brompton-Elektronik in einem virtuellen Produktionsstudio eingesetzt, in dem die japanische Marke ihre Objektive für Aufnahmen mit verschiedenen virtuellen Hintergründen vorstellt.

Am Mo-Sys-Stand 7.C16 wird die Alfalite-Lösung Teil eines virtuellen LED-Studios für Multikamera-Workflows sein, das sich ideal für Broadcaster und Corporate Content Creators eignet

Brainstorm wiederum präsentiert am Stand 7.C46 das“VP XR Theatre“-System, das das Unternehmen gemeinsam mit Alfalite entwickelte. Es besteht aus einer kompletten XR-, AR-, MR- und VR-Umgebung mit einer Alfalite-LED-Wand und der Brainstorm Infinityset-Lösung. Mit Multikamera, hoher Bildrate, ultraniedriger Latenz und Fluid Capture lassen sich hier Echtzeit-Grafiken und virtuelle Realitäten erzeugen.

LEDs mit Orim-Technologie

„Wir freuen uns darauf, den Besuchern der IBC 2023 unsere VP XR-Lösung für Remote-Produktionen und virtuelle Bühnen zu zeigen, die sowohl für TV und Film als auch für Live-Events große Vorteile in Bezug auf Flexibilität und Kosteneinsparungen bietet“, sagt Luis Garrido, Geschäftsführer von Alfalite.

Die Panels Modularpix Pro VP XR von Alfalite, die auf der IBC 2023 vorgestellt werden, haben einen Pixelabstand von 1,5 oder 1,9 Millimetern und verfügen über eine Helligkeit von 1.900 Nits. Die Deckenpaneele erreichen 6.000 Nits. Diese LED-Paneele verfügen über die Orim-Technologie von Alfalite, ein neues Anschlusssystem für LED-Paneele durch Einspritzung von optischem Harz, das die Präzision zwischen den Modulen verbessert.