Um die Touristen täglich zu informieren, nutzt der Tourismusverband (TVB) Kitzbüheler Alpen – Brixental Digital Signage. Denn dieses ist besonders gut geeignet, den nahezu täglich produzierten Content rund um Events und Vermieter ansprechend zu präsentieren. Nun kam das alte DS-System, das der Verband nutzte, in die Jahre.

„Wir hatten in unseren drei TVB Büros in Brixen, Kirchberg und Westendorf dazu bereits seit etlichen Jahren Monitore im Einsatz. Allerdings war das System veraltet und funktionierte zum Teil nicht mehr“, erläutert Bettina Hechenberger, Geschäftsführerin im Bereich Marketing im TVB Kitzbüheler Alpen – Brixental. Zusätzlich habe die Qualität der Content-Wiedergabe zu wünschen übrig gelassen. So war an sonnigen Tagen auf den Displays im Schaufenster nichts zu erkennen.

„Daher ging der TVB auf die Suche nach einer zeitgemäßen Lösung und ließ sich vom österreichischen Integrator Peakmedia beraten. Abgesehen vom Alter des Systems lag die Schwachstelle der Screens in den Schaufenstern in einer zu geringen Lichtstärke, wie Lukas Edenhauser von Peakmedia erläutert: „Stehen Screens im Schaufenster, geht die Ausgaberichtung also ins Freie, ist durch die Umgebungshelligkeit auf eine weitaus höhere Lichtstärke zu achten. Je nach Standort und damit verbundener Sonneneinstrahlung ist ein Wert von bis zu 4.000 Candela notwendig. Für ein Indoor-Display genügt dagegen bereits eine Lichtstärke von 350 bis 700 Candela.“

In Kirchberg stehen nun drei sogenannte Semi-Outdoor-Screens in den Schaufenstern, in Brixen einer. Das TVB Büro in Westendorf setzt auf zwei neue Indoor-Displays. Letztere sind jeweils 32 Zoll Groß; Bei den Semi-Outdoor-Screens sind es ein 49- und zwei 55-Zöller. Für jeden Screen wurde zudem ein Player verbaut.

Über Schnittstellen, die für den TVB individuell vom Peakmedia-Team geschaffen wurden, werden Informationen von der Website automatisiert und in Content für die Displays umgewandelt. Informationen über Events und Freizeitangebote werden genauso präsentiert wie Nächtigungsmöglichkeiten, wie Bettina Hechenberger anführt. „Wir sind bestrebt, unseren Gästen Abwechslung zu bieten. Daher erwarten sie bei uns täglich aktuelle Inhalte. Vor allem Videos und Fotos ziehen dabei den Blick an und vermitteln einzigartig die Schönheit unserer Region.“ Der Automatismus durch die Schnittstellen im Hintergrund spare entsprechend Zeit.