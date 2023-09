Auf der Zukunft Nahverkehr 2023, der Mobilitätsveranstaltung der Deutschen Bahn, war Anfang September wieder der DB-Innovationszug zu sehen. Wie schon vor zwei Jahren überzeugte der mit Preisen versehene Zug auch diesmal mit ausgefeilten Digital Signage-Prototypen – unter anderem flexiblen OLED-Bändern sowie transparenten LED von LG Electronics.

LG Electronics positioniert sich schon länger – gerade mit seinen transparenten LEDs – als Lösungsanbieter für zukünftige Mobilitätslösungen. Neben dem IAA-Auftritt vor einer Woche unterstreichen dies auch verschiedenen Projekte, die der Konzern bereits in Nah- und Fernzügen auf der ganzen Welt umgesetzt hat.

Vor allem flexible OLEDs und transparente LED spielen in den Konzepten der digitalisierten Verkehrsmittel eine Rolle. Nun hat LG in Kooperation mit dem E-Bus-Hersteller Ebusco ein entsprechendes Zukunftskonzept auch für einen ÖPNV-Bus vorgestellt.

Auch hier spielen vor allem transparente LEDs eine Rolle, die dem an moderne Transportverhältnisse angepassten Innenraum einen Hauch von Science Fiction verleihen. In den großflächigen Fenstern werden Informationen über die nächsten Haltestellen und die Umgebung eingespielt, an der Decke umlaufende OLED-Bänder informieren ebenfalls über die Busstrecke.

Verschiedene Zonen für die Busfahrenden

Neben den digitalen Elementen hat sich Ebusco auch über die grundlegende Innenarchitektur Gedanken gemacht: Verschiedene Zonen im Bus sprechen unterschiedliche Passagierbedürfnisse an. Eine Lounge Zone öffnet sich für den längeren Verbleib, die Mobility Zone in der Mitte stellt das barrierefreie Fahrerlebnis in den Vordergrund. In der Privacy Zone haben wenige Passagiere sogar die Möglichkeit etwas abgeschirmt zu entspannen oder zu arbeiten.

Wie beim Ideenzug handelt sich bei diesem Bus um kein Modell, das für die Serienfertigung bereit steht. Vielmehr soll der Bus der Zukunft verschiedene Konzepte und Ideen versammeln, um den ÖPNV auf die nächste Phase der öffentlichen Mobilität vorzubereiten.