Die Marke Purina steht für hochwertiges Katzenfutter – und will zudem ihren nachhaltigen Ansatz unterstreichen. Dieser kommt vor allem in der neuen Produktreihe Purina One Dualnature zum Ausdruck: Die Rezeptur wurde verändert und Zutaten mit hoher CO2-Belastung durch solche mit geringerer Klimabelastung ersetzt. Ebenso wurde die Logistikkette effizienter gestaltet. Die Verpackung besteht nun aus einem einheitlichen, recyclebaren Kunststoff.

Zusammen mit Walldecaux versuchte der Katzenfutterhersteller nun, eine passende Außenwerbekampagne zu gestalten: Als Highlight wurden in Düsseldorf und Berlin je zwei Wartehallen vollständig umdekoriert und mit dem Design von Purina versehen. Ein Pflanzenaufsatz soll zusätzlich die nachhaltige Botschaft unterstreichen. Vervollständigt wird die Kampagne durch Plakate in City-Light-Postern in ganz Deutschland.

Walldecaux betont, dass Außenwerbemaßnahmen und Nachhaltigkeit grundsätzlich gut zusammenpassen. Neben dem sehr geringen CO2-Ausstoß pro Kontakt würde auch das Unternehmen selbst zu Maßnahmen greifen, zum Beispiel zur Umstellung der Fahrzeugflotte auf E-Antriebe.