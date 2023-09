Piccadilly Lights Auf in die See mit 3D

Die Regatta Sail GP startet ihre vierte Saison mit einer Forced-Perspective-Kampagne: Auf dem Piccadilly-Lights-Screen, Europas größter DooH-Anlage, läuft eine Woche lang die neue Markenkampagne „We are Racing“. Die europäische Etappe begannen die Segler mit dem Startschuss der Kampagne am 28. August. Am 9. September findet dann das dritte Event der Saison in Saint Tropez statt.

Zum Kampagnen-Launch kamen extra zwei berühmte Segler auf den Piccadilly Circus: Hannah Mills und Matt Gotrel des Emirates Great Britain Sail-GP-Teams. Die Kampagne selbst erstellte Ocean Outdoor, Vermarkter des Screens, mit dem Sail-GP-Produktionsteam. Der 30-Sekunden-Spot nutzt die Deepscreen-Technologie von Ocean, damit die Wasserflugzeug-Grafiken einen 3D-Effekt erhalten. Stehen Passanten in einem bestimmten Winkel vor dem Screen, sehen sie das F50-Wasserflugzeug auf sie zurasen.

Die 3D-Inszenierung soll nicht nur die Fanbase von Sail GP vergrößern, sondern auch ihren neuen britischen Broadcaster ITV bekannt geben. Ergänzend erstellten Sail GP und Weplay eine „We Are Racing“-Kampagne für eine Reihe von digitalen Kanälen. Sie erzählt die Geschichte der Regatta und will über 14 Märkte hinweg eine neue Generation von Rennsportfans rekrutieren.