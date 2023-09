Prestigeauftrag in den USA: Das Mike Carter Athletic Center der Oral Roberts University in Tulsa, Oklahoma, wird digital aufgerüstet und setzt dabei auf Digital Signage-Lösungen von PPDS. In der 15 Millionen US-Dollar teuren Einrichtung werden verschiedene Philips-Produkte eingesetzt – zum Beispiel Displays der Signage D-Line sowie LED-Displays der 6000 L-Serie.

Die Oral Roberts University bietet mehr als 150 verschiedene Studiengänge anbietet und beherbergt mehr als 5.000 Studenten aus über 145 Nationen. Die Universität ist Heimat des Basketball-Teams der Golden Eagles sowie von 16 nationalen, collegeübergreifenden Sport-Teams. Herzstück des Leistungssport in Tulsa ist das neue Mike Carter Athletic Center mit einer Fläche von 50.000 Quadratmetern.

Drei Installationsbereiche

PPDS und sein Partner NWN Carousel verbauten im Erdgeschoss des Zentrums zehn D-Line-Displays mit 43 Zoll. Im Fitnessbereich informieren sie unter anderem über die Trainingsbereiche.

Im zweiten Stock im Hauptempfangsbereich wurde ein 75-Zoll-Display der Philips D-Line an der Wand installiert, das die Studenten beim Betreten des Gebäudes begrüßt und die Möglichkeit für Branding- und Werbemaßnahmen bietet.

Ein paar Schritte weiter im Inneren des Gebäudes ist eine Philips LED-Wand der 6000er-Serie mit einem Pixelpitch von 1,5. Sie bildet das Herzstück des Teamraums des Academic Centers. Sie kann Inhalte in mehr als 8K darstellen und unterstützt Bildwiederholfrequenzen von bis zu 3840 Hertz.

Dank einer präzisen Planung konnte das Projekt in nur zwei Tagen abgeschlossen werden – eine Halbierung des ursprünglich vereinbarten Zeitrahmens -, und das neue Athletic Center wurde im Mai dieses Jahres offiziell eröffnet.

Ron Lee, Direktor für Infrastruktur und Cybersicherheit an der Oral Roberts Universität, kommentiert: „Ich habe das PPDS-Team zum ersten Mal während eines Konferenztages auf der Infocomm getroffen, um eine Lösung zu finden, die unseren Anforderungen entspricht. So begann die Beziehung. Das Team nahm sich die Zeit, mir die Konstruktion dieser Paneele zu zeigen, wie gut sie konzipiert und gebaut sind und wie einfach sie nach der Installation dank des modularen Designs zu warten sind. Ich war sehr beeindruckt von der Qualität der Konstruktion und des Designs.“