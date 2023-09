Am Mittwoch treffen sich Samsung Deutschlands Digital Signage Partner zum alljährlichen Partnermeeting im europäischen LED Showroom in Schwalbach. Mit dabei ist sicherlich auf die neue IAC-Serie – Samsungs erste All-in-One SMD LED-Lösung. Vorgestellt wurde die Einsteiger LED-Lösung im Juni auf der Infocomm in Orlando (invidis Bericht) – nun soll sie ab Dezember auch in Deutschland verfügbar sein.

LED ersetzen vermehrt Videowalls in Bürogebäuden. Die Herausforderung: In der Regel ist die Installation ein LED aufwändig, zeitintensiv und somit teuer. Samsung will auch den LED-Markt dmokratisieren mit einfach und schnell zu installierenden All-in-One Produkten. Nach dem Erfolg von The Wall AiO im High-End-Segment launcht Samsung nun mit der Indoor LED IAC-Serie eine schnell installierbare SMD LED Lösung.

Das 130-Zoll LED liefert Full HD Auflösung mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Die IAC-Serie von Samsung soll sich besonders für den Einsatz in Meetingräumen eignen. Analog zu The Wall AiO kann die LED durch den vormontierten Rahmensatz einfach an der Wand befestigt werden. Hierzu müssen lediglich die beiden Installationsplatten an die Wand gehängt und die vier vormontierten Module darauf gesteckt werden. Damit ist eine Installation laut Samsung in nur circa zwei Stunden möglich.

Doch nicht nur die Quick-Build-Technologie sorgt für eine reibungslose Integration des Displays. Bei der IAC-Serie ist die Steuereinheit bereits im Display integriert. Dadurch entfällt die zeitintensive Konfiguration dieser mit dem Cabinet. Darüber hinaus sind alle weiteren nötigen Komponenten wie Wandhalterungen, Lautsprecher und Rahmenblenden bereits im Lieferumfang enthalten. Da kein zusätzliches Zubehör benötigt wird, kann das Display schnell und unkompliziert in Betrieb genommen werden.