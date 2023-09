Auf der IAA 2023 lassen die Koreaner die Muskeln spielen; nicht bei Autos selbst, aber bei vielen angrenzenden Technologien – und natürlich bei Screens und Displays. Neben LG, das als IAA-Sponsor auftritt, ist auch Samsung mit einer großen Messepräsenz am Start und führt Lösungen aus allen seinen Technologie-Bereichen vor: Speichersysteme, Foundry-Lösungen, das Sensor-Portfolio und natürlich LED-Technologien.

OLEDs in verschiedenen Formen

Besucher des Samsung-Standes können dabei vor allem das Flaggschiff, die verschiedenen OLED-Produkte, in Augenschein nehmen. OLEDs sind laut Samsung zum Beispiel für die Fahrersicht – und damit für die Sicherheit – in dunklen Umgebungen besser, da sie im Vergleich zu LCD echtes Schwarz darstellen können. Zudem können sie durch ihre Flexibilität und freie Gestaltung besser auf das Auto-Interieur angepasst werden. Auch deren geringen Stromverbrauch sieht Samsung in zukünftigen Elektroautos als vorteilhaft an.

Im Bereich „Next Mobility Projects“ des Samsung-Stands können daher Besucher einen Blick auf zukünftige OLED-Displays in verschiedenen Formfaktoren werfen, wie zum Beispiel das Flex S: ein mehrfach faltbares Display, das sich in eine S-Form falten lässt, wobei eine Seite des Geräts nach innen und die andere nach außen zeigt. Es kann wie ein Smartphone getragen werden, aber dann auf 12,4 Zoll vergrößert und als Armaturenbrett im Auto verwendet werden.

Zu den weiteren ausgestellten Produkten gehören ein rollbares Display, das sich auf der vertikalen Achse um mehr als das Fünffache vergrößert, für Rear-Seat-Entertainment-Systeme (RSE) auf dem Rücksitz, sowie ein verschiebbares Display, das den Screens auf beiden Seiten vergrößert.

MicroLED für AR

Eine MicroLED-Lösung der besonderen Art wurde auch gezeigt: ein kompaktes 0,25-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung, das sich für ultrahochauflösende Head-up-Displays eignet und die Anzeige von Fahrerinformationen durch Augmented-Reality-Brillen ermöglicht. Die Mini-LED-Technologie, eine evolutionäre Vehicle-to-Everything (V2X)-Lösung, ermöglicht komplizierte animierte Signaleffekte und verbessert die Kommunikation mit anderen Fahrzeugen und Fußgängern.