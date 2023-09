Auch dieses Jahr unterstützt Sharp NEC Display Solutions Europe das San Sebastián International Film Festival (SSIFF), das vom 22. bis 30. September 2023 stattfindet. Wie schon in den vergangenen Jahren stellt Sharp/NEC Laserprojektoren und arbeitet hierfür mit Kelonik zusammen, einem Integrator für Kinoprojektoren und Soundsysteme für Kinosäle.

In seiner 71-jährigen Geschichte hat das SSIFF weltweites Renommee erlangt. Zwei der berühmtesten Veranstaltungen des Festivals – das Filmmusikkonzert des Baskischen Nationalorchesters und die Übertragung der Abschlussgala – sowie eine beliebte Sektion der diesjährigen Hauptfilme werden im Velodrome-Theater stattfinden.

Im Velodrom werden NEC NC3541L RB Laserprojektoren eingesetzt, um eine 400 Quadratmeter große Leinwand für ein Publikum von 3.000 Personen zu beleuchten. Die NEC NC3541L RB-Laserprojektoren sind die ersten RB-Laserprojektoren für Premium- und Großleinwände bis zu 32 Metern und bieten volle 4K-Auflösung und einen großen Farbraum. Kombiniert mit einer homogenen und kontrastreichen Laserbildqualität liefern die Modelle 35.000 Lumen Helligkeit und eignen sich für die 2D- sowie die 3D-Bildwiedergabe.

„Wir freuen uns, erneut das Internationale Filmfestival von San Sebastián, ein herausragendes Ereignis in der Kinobranche, unterstützen zu können. Mit ihrer außergewöhnlichen Bildqualität sind unsere Laserprojektoren die perfekte Lösung, um die Zuschauer des Festivals in ihren Bann zu ziehen“, sagt Alain Chamaillard, Head of Cinema EMEA & CIS bei Sharp NEC Display Solutions Europe.