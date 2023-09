Big Green Egg testet gerade interaktives Digital Signage-Konzept in seinen Shop-in-Shops: In sieben Pilot-Locations können sich die Kunden auf einem Touchdisplay über den grünen Kamado-Grill des Unternehmens informieren. Das Display stellt dem Kunden dabei eine Reihe von Fragen und matcht ihn mit dem Modell, das am besten zu ihm passt. Das digitale Konzept stammt aus der Hand des First Impression. Der Integrator aus den Niederlanden arbeitete dafür mit dem Ladenbauer Hemi zusammen.

Die Shop-in-Shops befinden sich in Gartenzentren, Hypermärkten und Fachgeschäften wie Koch- und Grillläden. Mit diesen interaktiven Displays möchte Big Green Egg auf spielerische Art näher an die Kunden herankommen. Nachdem der Kunde die Fragen auf dem Display beantwortet hat, sieht er auf dem Display, welcher Kochtyp er ist und welches Kamado-Modell sich dafür eignet. Anschließend kann er einen QR-Code auf dem Screen scannen. Dadurch erhält er eine persönliche Beratung sowie zusätzliche Informationen per E-Mail.

Fertige Lösung aus dem Koffer

Für die Inhalte wie den Fragebogen arbeitete First Impression mit der Marketingabteilung von Big Green Egg zusammen. Die Kreativabteilung des Integrators soll den Content auch weiterhin optimieren. Das Display inklusive Handbuch liefert First Impression in einem Flightcase. Der Ladenbesitzer kann den Screen damit selbst installieren. An das First-Impression-Netzbetriebszentrum angeschlossen kann der Integrator die Installationen remote überwachen.

„Der Shop-in-Shop erweist sich als wertvolles Marketinginstrument, um die richtige Zielgruppe zur richtigen Zeit zu erreichen“, sagt Ed Hom, Commercial Manager bei Big Green Egg Europe“, sagt Ed Hom, Commercial Manager bei Big Green Egg Europe. „Wir haben jetzt die ultimative Möglichkeit, die Geschichte von Big Green Egg zu erzählen, die Produkte zu präsentieren und damit zu zeigen, warum unser Kamado so anders ist als die Produkte der Konkurrenz.“

Die Pilot-Shop-in-Shops hat Big Green Egg bisher in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und Österreich ausgerollt.