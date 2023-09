Es ist der 400. Snipes-Store in Europa: Am 21. September eröffnete in Berlin-Neukölln die Streetwear- und Sneaker-Marke mit Essener Wurzeln einen besonderes Ladengeschäft. Denn zusätzlich zur Verkaufsfläche gibt es Räume für die Neuköllner Community – unter anderem einen Dwell Space sowie das Studio44, ein professionelles Tanz- und Tonstudio.

Um die Experience für Kunden und Community zu erhöhen, wurde P.O.S. Experience an Bord geholt. Der Integrator installierte eine Menge Digital Signage: mehrere LED-Walls und viele Screens, von 98 bis 32 Zoll. Im Tanzstudio wurde ein Spiegel mit einer dahinter liegenden LED-Wand installiert, für ein Schuhregal kamen Transparent-LED von LG zum Einsatz.

Zusätzlich war P.O.S. Experience für die Einrichtung der Videoüberwachung und für die Audio-Installation verantwortlich – inklusive des Instore-Radio-Konzepts, das jeweils individuell an die Räume – Verkaufsfläche, Dwell Space und Tanzstudio – angepasst wurde. Auch die gesamte Mediensteuerung wurde von P.O.S. Experience integriert.

Der Streetwear-Nachbarschaftstreff

Mit dem Konzept im historischen Gebäude der Alten Post will Snipes ein neues Konzept etablieren: mit einem Anlaufpunkt für die lokale Bevölkerung – vor allem der jungen. Die kostenlose Nutzung des Community Spaces soll den Austausch fördern. Hier sollen sich Kiez-Kultur und Streetwear ergänzen.

Innerhalb des Stores finden sich daher immer wieder lokale Bezüge zum Kiez wieder. Beispielsweise wurde die Kasse einem Berliner Späti nachempfunden und die Berliner Graffiti Crew “1up” hat die Rollentreppenauffahrt mit einem Artwork versehen.

An den Zielen orientierte sich auch das Programm zum Opening. Im Tanzstudio gaben der Choreograph Majid Kessab und Berliner Dance Crews Workshops, im Ton- und Musikstudio konnten die Besucher lernen, wie man Beats produziert.