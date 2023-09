Sport1 hat mit Ströer eine Partnerschaft zur Vermarktung ihrer Digital-Angebote geschlossen. Ab 1. Januar 2024 wird Ströer für die deutsche Multichannel-Sportplattform die klassische digitale Direktvermarktung übernehmen. Für die gesamte programmatische Vermarktung setzt Sport1 zudem die Adtech-Lösungen der Ströer-Tochter Yieldlove ein.

Zum Vermarktungsmandat von Ströer gehören im Rahmen der Partnerschaft insbesondere Sport1.de, die Sport1-Apps und die in der DACH-Region verfügbare Smart-TV-App Sport1-TV. Die Vermarktung der TV-Angebote sowie die auf crossmediale, integrierte Konzepte fokussierte Eigenvermarktung liegt weiterhin bei Sport1 Business, der Vermarktungs-Unit von Sport1.

Julian Frost, Geschäftsleitung Digital bei Sport1 erläutert: „Um unsere ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen, gehen wir mit Ströer als starkem Partner einen wichtigen Schritt Richtung Eigenvermarktung. Im Pitch hat Ströer uns über seine Sales Power als reichweitenstärkster Digitalvermarkter hinaus besonders durch seine hohe technische Kompetenz überzeugt. Mit unserer gemeinsamen Innovationskraft und der Unterstützung für unseren eigenen Adtech-Stack dank Yieldlove können wir so die Digital-Vermarktung weiter vorantreiben. Bei unserem bisherigen Vermarktungspartner Media Impact bedanken wir uns für die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Digital und (D)ooH in Kombination

Nach Angaben von Ströer wird das Unternehmen durch die Kombination mit Sport1, T-online Sport, Toralarm sowie weiteren Sport-Umfeldern nun Reichweiten-Marktführer in der digitalen Sportvermarktung in Deutschland. In der Kombination aus Digitalvermarktung und Außenwerbung könne Ströer dem Markt hoch relevante digitale und konvergente Media-Lösungen im Bereich Sport anbieten – auch im Hinblick auf Großereignisse wie die Fußball-EM 2024 in Deutschland.

Christopher Kaiser, Co-CEO von Ströer Media Solutions, kommentiert: „Die Partnerschaft mit Sport1 ist der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Wer in Deutschland im Sport-Kontext werben möchte, der kommt an uns kaum noch vorbei. Gerade bei einem anstehenden Großereignis wie der Fußball-EM hier bei uns im eigenen Land ist das ein starkes Argument für werbungtreibende Kunden. Sport1 ist für uns insofern ein strategisch wichtiges Mandat, mit dem wir zum Marktführer in der digitalen Sportvermarktung werden. Wir freuen uns daher sehr über den Gewinn. Wir sind mit unserem breitgefächerten Portfolio wie kein anderer Vermarkter in der Lage, Menschen im Sportkontext zu erreichen und zu bewegen. Damit generieren wir einen klaren Mehrwert für unsere werbungtreibenden Kunden.“