Der aktuelle Foma-Trendmonitor zeigt, dass Mediaagenturen im Bereich Retail Media das dynamischste Wachstum im digitalen Werbemarkt erwarten. Laut der Prognose werden die Netto-Investitionen um 22 Prozent steigen –mehr als in jedem anderen Digital-Segment. Für die gesamte digitale Werbung erwarten die befragten Mediaagenturen einen Anstieg der Netto-Investitionen von neun Prozent.

Großvolumige Formatkategorien wie Video-Werbung werden ihre Bedeutung in Zukunft beibehalten oder ausbauen. Alle Befragten sehen Video-Formate auf einem Wachstumskurs, der sich voraussichtlich auch in den nächsten fünf Jahren fortsetzen wird.

Die zu erwartenden Netto-Investitionen bei Digital-Out-of-Home werden laut Foma-Trendmonitor nur noch um 11 Prozent im kommenden Jahr zulegen. Für 2023 erwarten die befragten Mediaagenturen – die 90% des deutschen Werbeumsatz repräsentieren – ein Rekordwachstum von 19%.

Dank der digitalen Transformation erwarten die meisten befragten Mediaagenturen eine vielversprechende Zukunft mit einem hohen Effizienzgewinn durch Künstliche Intelligenz (KI).

invidis Kommentar

Deutschlands Mediaagenturen erwarten eine Abschwächung der DooH-Euphorie nach einem außergewöhnlich hohen Wachstum von um die 20% im laufenden Jahr. Für Retail-Media soll die Party 2024 mit +22% weitergehen. Keine schlechte Nachricht für die DooH-Branche die zunehmend auch große Instore-Netzwerke betreibt.

Digitalagenturen denken bei Retail Media zuerst immer an eCommerce und Online, großformatige Screens am PoS fehlt es bei den Digitalplanern oft noch an der notwendigen Sichtbarkeit. Auf Programmatic hoffen, reicht für die DooH-Branche nicht aus.