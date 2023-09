Schon seit vielen Jahren ist Trison in Großbritannien und Spanien im Stadiongeschäft erfolgreich. So setzt der englische Fußballverband bei allen Heimspielen im Wemblystadion auf Digital Signage und Content-Kompetenz von Trison UK. Auch unweit der Trison HQ im Stadium von La Coruna sind die Spanier seit Jahren als ProAV-Experte gesetzt.

Im Gespräch mit invidis erläutert Trison CEO Alberto Caceres die Beweggründe für das neue Sports-Unit (invidis Bericht). „Neben Retail, Automotive, Shopping Malls und Corporate ist Sports ein weiter Fokusvertikalmarkt für Trison. Fußballclubs und Sport-Investoren werden immer größer – so besitzt die City Sports Group neben Manchester City noch elf weitere Clubs – und professioneller. Gefragt sind vollintegrierte Digitalkonzepte entlang des Customer Journey.“

Ein Stadionbesuch dreht sich nicht mehr nur um das Spiel, sondern neben Sport ist Gastronomie und Unterhaltung wichtig. Insbesondere auch um Fans außerhalb der Spieltage ins Stadion zu locken. Da bedarf es Vereinsmuseen, aufwändigen Fanshops und Meeting & Eventinfrastruktur.

Zu Beginn dieses Jahres ergab eine UEFA-Untersuchung, dass mehr als 180 Vereine weltweit Teil einer Multi-Vereins-Struktur waren – im Jahr 2012 waren es weniger als 40 – und über 6.500 Spieler in Teams beschäftigt waren, die mit solchen Gruppen verbunden waren. City Sports Group Manchester City (UK)

FC Red Bull Salzburg (AT) Weitere Fußball Multi-Club Besitzer sind Pacific Media Group, King Power International, INEOS, Chelsea und Eagle Football Holdings

„Stadien sind heute durch und durch digital. Nicht nur die Bande oder das Scoreboard, sondern unzählige digitale Touchpoints im und rund um das Stadion. Nicht zu vergessen Broadcast-Technologie,“ so Alberto Caceres zu invidis. „Clubs wollen Experiences und den Customer Journey transformieren. Trison Sports ist hier der passende globale Partner.“ Im Fokus steht nicht nur die Erstausstattung sondern auch der Betrieb. Damit bringen große Arenen nun auch wiederkehrende Service-Umsätze für Digital Signage Integratoren.

Erste große Projekte befinden sich bereits in Umsetzung, viele weitere Potentiale sind in der Pipeline. In ein paar Wochen soll das erst Stadionprojekt von Weltruf von Trison Sports fertiggestellt sein. invidis wird vor Ort sein und berichten.