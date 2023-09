Vivitek präsentiert die neue Projektor-Serie D2000, die sich für kleine und mittelgroße Besprechungsräume eignet. Die beiden Modelle DW2650Z und DH2661Z projizieren Bilder von bis zu 300 Zoll. Mit einem Gewicht von 4,8 Kilogramm sind sie vergleichsweise kompakt.

Die neuen Projektoren verfügen über die DLP-Darkchip-3- und Brilliantcolor-Technologien. Sie sollen starke Schwarzwerte und hohe Farbintensität gewährleisten. Die Einrichtung erfolgt über manuellen Zoom und Fokus. Der DW2650Z hat dank HDR10 eine Helligkeit von 4.200 Lumen und liefert Full-HD-Auflösung. Der DW2650Z kommt auf 4.000 Lumen und bietet WUXGA-Auflösung.

In beiden Projektoren ist ein 10-Watt-Lautsprecher mit mehreren Audioeingängen und -ausgängen integriert. Vivitek gibt für die D2000-Serie eine Betriebsdauer von bis zu 30.000 Stunden an. Für ein langlebigeres Design verzichtet der Hersteller auf einen Filter, damit kein Staub in das Gehäuse eindringt. Zusätzlich ist die optische Einheit versiegelt. Die Geräte verbrauchen im Standby-Modus circa 0,5 Watt.

Zur Verbindung mit Videoquellen stehen mehrere Videoeingänge und -ausgänge zur Verfügung. Die HV-Keystone und 4-Ecken-Anpassung helfen bei der Einrichtung. Vivitek stattete die Projektoren auch mit Diebstahlschutzfunktionen wie einem Kensington-Sicherheitsschloss und einer Sicherheitsleiste aus.

Die beiden neuen Projektoren der D2000-Serie sind ab September verfügbar. Dabei ist der DW2650 für einen Bruttoverkaufspreis von 800 Euro und der DH2661Z für 1.150 Euro erhältlich.