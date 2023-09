Der britische Außenwerber Ocean Outdoor präsentiert für den Rugby World Cup 2023 einen DooH-Showcase in Zusammenarbeit mit ITV präsentiert: Ab dem 9. September können Sportfans täglich Highlights der größten Momente des Turniers in Frankreich sehen, während sich die Action in Frankreich entfaltet.

Vierzig Sekunden lange Clips werden über ein Netzwerk von 18 großformatigen Full-Motion-Ocean-Bildschirmen in acht Städten, darunter Edinburgh, Glasgow, Manchester, Norwich, Nottingham und Bournemouth, gezeigt. Die Planung erfolgte durch Mindshare und Kinetic.

ITV, das die exklusiven Übertragungsrechte für den Rugby World Cup im Vereinigten Königreich über seine Plattformen ITV1, ITV4 und ITVX besitzt, wird Ocean für die Dauer des Turniers mit täglichen Highlights beliefern.

Ocean und ITV haben bereits bei der Übertragung von Clips des Rugby World Cup 2019 in Japan zusammengearbeitet, bei dem die südafrikanischen Springboks im Finale England mit 32:12 besiegten und damit ihren dritten Weltmeistertitel holten.

Clips bis zum Finale

Jamie Criswell, Marketing Manager von ITV, sagt: „Wir sind immer auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, mit den Fans in Kontakt zu treten, um ihnen zu helfen, die größten Momente der großen Sportereignisse, die ITV live überträgt, zu verfolgen. Die erneute Partnerschaft mit Ocean bedeutet, dass die Action bei der diesjährigen Rugby-Weltmeisterschaft – die so unvorhersehbar ist wie nie zuvor – für die Fans unübersehbar sein wird.“

Kevin Henry, Leiter für Inhalte und Sponsoring bei Ocean, sagt: „Unsere fortgesetzte Partnerschaft mit ITV steigert die Vorfreude auf die Rugby-Weltmeisterschaft und die Präsenz auf einigen der besten Außenwerbeflächen und beim Publikum in Großbritannien und bildet einen würdigen Abschluss unseres Sommerfestivals des Sports.“

Das Finale wird am 28. Oktober 2023 in Paris ausgetragen.

Das Sportprogramm von Ocean umfasste im Sommer besondere Highlights von den Special Olympics World Games in Berlin und Live-Übertragungen von den Wimbledon Championships in Zusammenarbeit mit dem All England Club, Westfield London und Battersea Power Station. Im vergangenen Monat starteten Team GB und Ocean den Countdown für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Ocean hat auch eine offizielle Medienpartnerschaft mit Paralympics GB und präsentierte am 28. August die Countdown-Kampagne „Ein Jahr bis zum Start“.