Die Möglichkeiten von Digital Signage werden in vielen Teilen der Gesellschaft greifbarer. So auch bei Seniorenresidenzen, die den digitalen Fortschritt nutzen, um Mitarbeiter zu entlasten und Heimbewohner über digitale schwarze Bretter umfassend und zeitnah zu informieren.

Das Pflegeunternehmen Steinbuck betreibt acht ambulante, teilstationäre und stationäre STB-Care-Einrichtungen in Schleswig-Holstein. Nun stattete der Integrator Accenta eine der Seniorenresidenzen mit digitalen schwarzen Brettern aus. Weitere Installationen in den restlichen Einrichtungen sollen folgen.

„Seniorenheime sind ein schwieriges Umfeld. Bestimmte Pflichtmitteilungen müssen gut sichtbar und immer aktuell für die Bewohner vorgehalten werden“, erklärt Accenta-Geschäftsführerin Jessica Kalla. „Gleichzeitig bindet das ständige Updaten von herkömmlichen Pinnwänden in einem Heim knappe Mitarbeiterressourcen, die anderweitig gut in der Pflege eingesetzt werden könnten.“

Angepasstes Produktpaket

Accenta hat ein spezielles Produkt- und Servicepaket für Seniorenresidenzen geschnürt. Es kommen Displays mit bis zu 98 Zoll zum Einsatz, die mit der selbst entwickelten Tvloution-Software ausgestattet sind. Themenfelder wie Schichtplan, Essensplan, Heimbeirat, Freizeitangebot, aber auch für Ansprechpartner und Pflichtveröffentlichungen sind vorkonfiguriert. Weiterhin wurden von Accenta Menüboards für die Cafeteria und Kantinen eingesetzt, sowie Kundenstopper und Slimline-Poster zur Information und als Wegweiser. Das Soundsystem sowie die Musik stammen ebenfalls von Accenta.

„Unsere Mitarbeiter können sich jetzt leichter auf ihre Hauptaufgabe in der Pflege konzentrieren“, kommentiert Tobias Leszinski, Leiter der IT-Abteilung der Pflegeeinrichtungen Steinbuck, die digitale Umstellung. „Die Bewohner freuen sich über bunte und bewegte Bilder und Angehörige können relevante Informationen für ihre Familienmitglieder schnell ersehen.“ Hinzu kommen der geringere Papierverbrauch sowie die Fehlerminimierung durch eine zentrale Redaktionssteuerung. „Da wir mehrere Häuser unterhalten ist es für uns auch wichtig, dass die Terminals nicht nur in einer Einrichtung, sondern an allen Standorten bespielt werden können“, ergänzt Tobias Leszinski.