Das Londoner ÖPNV-Netz von Transport for London (TFL) zählt 3,3 Milliarden Fahrten jährlich. Auch nach der Pandemie gibt es in Großbritannien kein DooH-Netzwerk mit größerer Reichweite. Neben New York City gilt London als das wichtigste und renommierteste ÖPNV DooH-Netzwerk weltweit. Eine Besonderheit von London ist, das TFL selbst und nicht die Out-of-Home Netzwerke das unterirdische DooH-Netz aufgebaut hat und in eigener Verantwortung betreibt. Der Vermarkter Global ist alleine für die Werbevermarktung verantwortlich.

Am Straßenrand umfasst das TFL-Netzwerk mehr als 4.700 Wartehallen mit 9.000 Citylight-Postern und 612 Displays. Dieser Vertrag wird zur Zeit von JC Decaux gehalten. Das Tube-Schienennetz umfasst 272 Londoner U-Bahn-Stationen, 83 London Overground-Stationen, 45 DLR-Stationen, 39 Haltestellen der London Trams, Victoria Coach Station und 40 Stationen der Elizabeth Line.

Die aktuellen Verträge laufen im Frühjahr 2025 aus. Erstmals sucht TFL nun zeitgleich für beide Netzwerke neue Vermarkter. Die Transportbehörde erwartet für den achtjährigen – plus zwei Jahre Verlängerung Underground-Vertrag Angebote von mindestens 1,7 Milliarden Pfund (rund 2 Mrd. Euro) und für die Bushaltestellen von 800 Mio. GBP (920 Mio. Euro). Weitere Informationen zur Ausschreibung hier.