BenQ stellt die interaktiven 4K-Touch-Displays der Serie RM04 vor. Die RM04-Serie ist nach Google EDLA – Enterprise Devices License Agreement – und GMS – Google Mobile Services – zertifiziert und verfügt damit über den vollen Zugriff auf den Google Workspace, inklusive Google Play Store. Die Screens sind in Bilddiagonalen von 65, 75 und 85 Zoll erhältlich.

Die Touch-Displays eignen sich für interaktive Besprechungen, Schulungen und Zusammenarbeit in Teams. Durch das schlichte, schlanke Design soll sich die RM04-Serie in Business-Umgebungen besonders gut integrieren lassen – zum Beispiel in Meetingräumen, in denen das Display flächenbündig in die Wand integriert werden soll oder wo Multiscreen-Setups gefragt sind.

Google-Ökosystem nutzbar

Die Hardware erkennt bis zu 40 Berührungspunkte und stellt bis zu neun verschiedene Zuspielgeräte über die Wireless Screen Sharing-Funktion Instashare 2 gleichzeitig dar. Darüber hinaus decken zwei 20-Watt-Lautsprecher und ein Mikrofonarray aus acht Mikrofonen bei Videokonferenzen die Audio-Seite ab. Einer der drei USB-C-Anschlüsse bietet 5-in-1-Funktionalität mit 65-Watt-Power-Delivery und ermöglicht damit gleichzeitig die Stromversorgung angeschlossener Geräte.

Die neue EDLA-Zertifizierung öffnet Nutzern die Möglichkeit, mit der BenQ-UI-Bedienoberfläche von Android 13 auf die Funktionen zuzugreifen, die im Google Play Store zur Verfügung stehen. Dazu gehören neben Chrome, Google Drive oder Youtube auch Workspace-Apps wie Docs, Gmail, Meet, Sheets oder Slides. Ebenfalls ist der Zugriff auf und das Arbeiten mit Microsoft 365, inklusive Excel, OneNote, Powerpoint, Teams und anderen Produktivitätstools möglich. Für die tägliche Nutzung im Bildungs- und Corporate-Bereich ist die umfangreiche Whiteboard-Software EZ Write6 von BenQ mit Text to Speech, mehrsprachiger OCR-Texterkennung und Übersetzung enthalten. Erweiterte Sicherheitsfunktionen, wie Passwortschutz, zweistufige Authentifizierung oder Datenverschlüsselung sind ebenfalls enthalten.

Anmeldung über NFC möglich

Das BenQ Account Management System AMS ermöglicht Administratoren die Verwaltung der Zugangskonten in ihrem Google Workspace Directory: Über eine direkte Schnittstelle können sie Google Konten einfach in die BenQ-Umgebung hineinziehen und beispielsweise die Auswahl der Apps zu kontrollieren. BenQ Device Management Solution (DMS) erleichtert die Fernwartung und -überwachung aller interaktiven Touch-Displays: Durch die BenQ Device Management Solution lassen sich App-Verwaltung, Automatisierung, Einstellungen, Energieverbrauch, Sicherheitsmaßnahmen und Updates von einem zentralen Punkt aus kontrollieren und vornehmen.

Neu ist in der RM04-Serie auch, dass sich Nutzer über ein NFC-fähiges Endgerät anmelden können, um beispielsweise Daten von ihren Geräten auf das Touch-Display zu übertragen. Zudem ist die Serie, wie BenQ bereits kommunizierte, nach dem Standard Eyesafe 2.0 durch den Tüv Rheinland geprüft.

Die RM04- Serie ist ab Dezember 2023 erhältlich. Der RM6504 ist für einen Brutto-UVP von 2.285 Euro erhältlich. Beim RM7504 sind es 2.868 Euro, beim RM8604 3.689 Euro brutto.