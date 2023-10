Die Konferenz Best Medientechnik, die am 17. und 18. Oktober 2023 in Berlin stattfand, informierte nicht nur umfassend über neue Entwicklungen im Bereich Brandschutz und Digital Signage, was zum Beispiel das neue VdS-Merkblatt anging. In einer Table-Top-Ausstellung zeigten zudem Digital Signage-Anbieter ihre Lösungen für Anwendungen mit hohen Anforderungen an den Brandschutz.

LG mit Brandschutz-Kooperation

Dass LG mit einer Brandschutz-optimierten LED-Lösung auf der Konferenz vertreten war, verursachte am meisten Aufsehen. Änderungen in der Massenproduktion sind bei den großen Herstellern nur sinnvoll, wenn ein weltweiter Markt dafür besteht.

Daher präsentierte LG auch eine Lösung speziell für den deutschen Markt, und zwar in der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen LTC. Gemeinsam entwickelte man ein Modul mit einer E-Bulb von Job, die von LTC in die LG-Module eingebaut wird.

„Durch die Zusammenarbeit mit LTC ist LG in der Lage, sicherheitsrelevante LED-Projekte umzusetzen und noch höhere Sicherheitsstandards zu erfüllen“, erklärte Robert Bergner, Team Lead Project Management bei LG Deutschland. Die Modifikation mit dem geräteintegrierten Brandschutz habe zudem keinerlei Auswirkung auf die Herstellergarantie.

Vom Hersteller nachgerüstet

Ebenfalls Präsenz zeigte der LED-Hersteller Leyard Europe, der eine Fine-Pixelpitch-Lösung mit integriertem Brandschutz präsentierte. Laut Markus Korn, Vice President Sales Europe, soll ab Januar 2024 das Produkt erhältlich sein. Die Aufrüstung geschieht dabei im Leyard-Werk in der Slowakei.

Ein Unternehmen der ersten Stunde ist Daktronics. Der LED-Hersteller, der auch die vergangenen zwei Jahre aktiv an der Konferenz als Sponsor teilnahm, zeigte eine Variation seiner DVX-Serie, in die eine Amfe, die Mini-Feuerlöschanlage von Job, integriert war.

Erste Zertifizierung

Gekartel stellte dieses Jahr seine digitale Haustafel vor. Zudem wurde die Haustafel auf der Konferenz als erstes Produkt gewürdigt, das nach der neuen VdS 6024 zertifiziert wurde.

Als Pionier beim Thema Brandschutz und Digital Signage war Ben Hur nicht nur auf der Vortragsbühne präsent, sondern zeigte gemeinsam mit der Lang AG auch seine Brandschutzprodukte.

Feuerfest in vielen Aspekten

Screen Experts präsentierte wie im vergangenen Jahr seine LED-Lösung, die mit einer feuerfesten Beschichtung versehen ist.

Die Werkstation brachte auf die Konferenz ihre neuesten Brandschutzlösungen mit: Die Stele Lena FP Pro wurde laut Geschäftsführer Frank Nägele vor der VdS 6024 entwickelt, erfüllt aber bereits alle nötigen Anforderungen.

Die Job Group war nicht nur Veranstalter, sondern zeigte dem Fachpublikum auch seine geräteintegrierten Brandschutzlösungen: den Mini-Feuerlöscher Amfe sowie die E-Bulb, die bei Auslösen auch die Stromzufuhr unterbricht.