Braunschweig Neuer LED-Würfel in Volkswagen-Halle

Ob als Spielstätte der Basketball Löwen, als Konzert-Venue für internationale und nationale Top Acts mit bis hin zur Nutzung durch Holiday on Ice und „Wetten dass…?“: Die Volkswagen-Halle Braunschweig überzeugt durch ihre Flexibilität – was wiederum zu einer extrem guten Auslastung führt.

Daher stand auch bei der Installation eines neuen LED-Videowürfels die Variabilität des Hallenkonzeptes im Vordergrund. Das Projekt wurde in diesem Sommer durch den LED-Spezialisten Ledcon durchgeführt.

Insgesamt verfügt der Würfel über eine LED-Fläche von 91 Quadratmetern, zum Einsatz kamen Ledcons Luxera RS2 LED-Module mit einem Pixelpitch von 2,97 Millimetern. Aufgeteilt auf 4 Seiten mit je 6,5 Metern Breite und 3,5 Metern Höhe bietet jeder Einzelscreen eine Auflösung von 2.184 mal 1.176 Pixeln.

Unter Berücksichtigung der Statik wurde durch Ledcon ein Rigging-Konzept erstellt, welches an das bestehende Mothergrid angepasst wurde. Diese speziell entwickelte Konstruktion gewährleistet die sichere Aufhängung und Positionierung des Videowürfels in der Halle, was eine reibungslose Integration des LED-Displays für jegliche Veranstaltungen ermöglichen soll. Hinzukommt eine C1-Motorensteuerung, mithilfe derer sich der Würfel frei verfahren lässt.

Controlling durch Novastar

Durch die Nutzung der gewichtsoptimierten Luxera-Module, die für den Rental/Veranstaltungssektor konzipiert sind, könnte die Volkswagen-Halle diese auch flexibel in anderen Aufbau-Konstellationen zukünftig nutzen.

Mit einer Gesamtpixelanzahl von 10.273.536 Bildpunkten war auch leistungsfähiges Controlling nötig: Basierend auf den H2-Controllern der H-Serie von Novastar wird die gesamte Zuspielung per Glasfaser an vier Novastar CVT10S übergeben, von denen die Versorgung der LED-Module per Cat-Signalkabel übernommen wird. Zudem lässt sich jede Seite des Videowürfels unabhängig bespielen.

Bei Bedarf lassen sich weitere Video In- und Outputs im Gerät nachrüsten, falls weitere LED-Installation dazukommen.