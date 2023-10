LG Electronics verlängert die Kooperation mit Eintracht Frankfurt. Das Unternehmen wird auch in der Saison 2023/24 offizieller Partner des Fußballvereins bleiben.

LG und Eintracht Frankfurt arbeiten seit 2019 zusammen, LG unterstützt unter anderem auch den Deutsche-Bank-Park, wo der Klub seine Heimspiele austrägt, mit Digital Signage-Installationen. Zuletzt wurden diese im August 2023 durch sieben High-Brigthness Outdoor-Information Displays des Typs 75XE3C rund um das Stadion ergänzt.

Arnfried Lemmle, Bereichsleiter Sales und Marketing der Eintracht Frankfurt Fußball AG, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über die weitere Zusammenarbeit mit LG. Das Unternehmen ist nicht nur mit umfassenden Branding-Maßnahmen im Deutsche Bank Park und im TV sichtbar, sondern auch durch die Präsenz zahlreicher moderner Produkte nah an unseren Fans.“

„Im und um das Stadion herum sind bereits zahlreiche Installationen von LG zu sehen, ob am Kiosk, im Stadion selbst oder auf dem Trainingsplatz. Wir freuen uns, mit Eintracht Frankfurt in die neue Saison zu starten und als lokaler Partner unterstützen zu können“, erklärt Merlin Wulf, Director Marketing bei LG Electronics Deutschland.

Modernisierung des Stadions

LG hat im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen des Stadions Eintracht Frankfurt seit 2020 unterstützt. LED- und LCD-Flächen wurden erneuert. Eines der ersten Projekte, die LG in diesem Rahmen realisieren konnte, ist nun das Herzstück des Stadions: der Video-Würfel, der laut Aussage von LG europaweit der modernste seiner Art ist. Im Umlauf des Stadions sind zudem die Kioske mit mehr als 250 Screens von LG Information Displays ausgestattet.

Außerdem gibt es ein mobiles Taktikmobil mit großem Screen, das individuell im und um das Stadion bewegt werden kann. Auch der Raum für Pressekonferenzen ist mit einer LED-Rückwand ausgestattet. An den Oberrängen finden sich zwei in Deutschland einzigartige LED-Banden, die bei Fußballspielen, Konzerten oder Business-Veranstaltungen flexibel eigene sowie Inhalte von Partnern und Sponsoren wiedergeben können. Die sogenannten Ribbons sind jeweils 850 Meter lang und einen Meter hoch. Bereits am Empfang im Adler Business Club werden Besucher mit einer LED-Wall sowie einem 55 Zoll T-OLED begrüßt und können in den Adlerküchen weitere Displays bestaunen.