Ocean Outdoor hat die Gewinner seines jährlichen DooH-Kreativwettbewerbs, der Digital Creative Competition 2023, bekanntgegeben. Dabei verlieht der britische Außenwerber den Preis in zwei Kategorien: Brands und Charity.

Wie schon im vergangenen Jahr haben Saatchi & Saatchi und das Telco-Unternehmen EE erneut den ersten Preis in der Brands-Kategorie gewonnen, diesmal für die Kreation des ersten interaktiven OoH-Schulausflugs. Die Idee ist Teil der Wohltätigkeitsarbeit von EE für britische Kinder, die sich keine Ausflüge leisten können.

Der erste Preis in der Kategorie Charity geht an Mr. President und Stonewall Housing für die Kampagne Behind Closed Doors, das die Aufmerksamkeit auf die Wohnungskrise von LGBTQ+-Personen lenkt.

Eine Jury aus 18 unabhängigen Experten aus der Kreativbranche wählte die diesjährigen Gewinner aus, die auf einer von Ocean veranstalteten Branchenveranstaltung im Frameless in London bekannt gegeben wurden. Die sechs Gewinner teilen sich Sendezeit auf Ocean-Werbeträgern im Wert von 500.000 britischen Pfund für ihre Konzepte.

Phil Hall, CEO von Ocean Outdoor UK, sagt: „Die Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs, die die Macht und den Umfang von Out-of-Home nutzen, um einige äußerst wichtige Themen anzugehen, stehen im Mittelpunkt der Erzählungen der Nation. Ihre Ideen machen sich die Rolle und den Zweck von DooH als Kanal zunutze, der die Gemeinschaften, denen er dient, wirklich unterstützt und mit ihnen in Verbindung steht.

Frühere Gewinner des digitalen Kreativwettbewerbs von Ocean haben bereits sechs Cannes Lions gewonnen.

Die Preisträger Brands

Erster Platz: EE

Kampagne: Free Field Trips

Agentur: Saatchi & Saatchi

Beschreibung: Fast die Hälfte aller Schulkinder verpasst aufgrund der Lebenshaltungskostenkrise Exkursionen, aber sie lernen eine Menge, wenn sie aus dem Klassenzimmer herauskommen und das echte Leben erkunden. EE nutzt seine Pearson-Bildungspartnerschaft, um den ersten OOH-Ausflug in das Stadtzentrum von Birmingham zu organisieren. Mit der gesamten Technologie des Loop-Netzwerks wird ein interaktiver Rundgang präsentiert, bei dem Full Motion, mobile Interaktivität, Haptik und AR zum Einsatz kommen, um den Lehrplan zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs durch Quizfragen, Rätsel und die lebendige Nachbildung der Straßenszenen zum Leben zu erwecken. Der Parcours endet im Birmingham Media Eyes mit einem AR-Erlebnis, das die Schülerinnen und Schüler in die Straßenszenen selbst versetzt.

Jury-Statement: „Es ist sehr schwer, an dieser Idee etwas auszusetzen. Eine OoH-Exkursion durch The Loop ist eine gesunde Art zu lernen und eine unglaubliche Nutzung der OoH-Technologie für Bildungszwecke. Außerdem ist sie wirklich skalierbar. Es bringt die Schüler nach draußen, es bringt sie in Bewegung und es ist sehr ansprechend.

Zweiter Platz: Moonpig

Kampagne: Moonpiggadilly

Agentur: Kreatur London

Beschreibung: Schlechte Nachrichten finden sich zurzeit an jeder Ecke. Umso wichtiger ist es, Nachrichten der Wertschätzung an Nahestehende zu schicken. Um diese Momente noch größer zu machen, nutzt Moonpig die Größe der Piccadilly Lights und die Wirkung der Deepscreen 3D-Technologie von Ocean, um sein Maskottchen zum Leben zu erwecken. Die Teilnehmer verfassen ihre persönlichen Botschaften, die dann auf dem Piccadilly-Screen und per Live-Stream über die sozialen Kanäle von Moonpig verbreitet werden.

Jury-Statement: „Das ist cool und macht Spaß. So viele Menschen werden sich auf dem Piccadilly damit beschäftigen, darauf achten und es an ihre Lieben schicken. Das ist die Art von Idee, die sich viral verbreiten wird.“

Die Preisträger Charity

Erster Platz: Stonewall Housing

Kampagne: Behind Closed Doors

Agentur: Mr. President

Beschreibung: Fast jeder fünfte LGBTQ+-Mensch wird im Laufe seines Lebens obdachlos, wobei 77 Prozent die Ablehnung durch die Familie als Grund angeben. Um das nationale Bewusstsein für die daraus resultierende Wohnungskrise zu schärfen, nutzt Stonewall Housing die interaktive Technologie des Loop-Netzwerks. Die Teilnehmer sind eingeladen, zu hören, was hinter verschlossenen Türen passiert, wenn LGBTQ+ Menschen wegen ihres Coming-outs hinausausgeschmissen werden, indem sie sich auf Fußmatten vor die Screens stellen, die zu Haustüren umfunktioniert wurden, um die Tontechnik auszulösen. Die Zuschauer werden aufgefordert, anzuklopfen, damit die Technik anhält, und eine Spende zu leisten, woraufhin die Tür von einer LGBTQ+-Person geöffnet wird, der geholfen wurde.

Jury-Statement: „Diese faszinierende, wirkungsvolle Idee passt nicht in die High Street und funktioniert gerade deshalb. Es ist eine intelligente Nutzung von 6-Sheets auf Augenhöhe des Publikums. Hier funktioniert OoH so gut, für eine Wohltätigkeitsorganisation, die niemand kennt.“

Zweiter Platz: Great Ormond Street Hospital Kinderhilfswerk

Kampagne: Big Face

Agentur: Open Creates

Beschreibung: Das Great Ormond Street Hospital ist über seine derzeitigen Behandlungsmöglichkeiten für kranke Kinder hinausgewachsen, was ein Problem darstellt, da Krebs die häufigste Todesursache bei Kindern im Alter von 1 bis 14 Jahren im Vereinigten Königreich ist. Das GOSH nutzt das Gesicht eines Kindes, das gegen den digitalen Bildschirm gepresst wird, um auf lustige und unterhaltsame Weise zu zeigen, dass die Räumlichkeiten zu klein geworden sind. Aber es gibt eine offensichtliche Spannung, weil das Kind krank ist. Die Betrachter werden aufgefordert, einen QR-Code zu scannen, um zu spenden. Ihr Geld löst eine 3D-Darstellung der neuen Krebsklinik und eine große, personalisierte Dankesbotschaft aus.

Jury-Statement: „Das Bild des Kindes, das sein Gesicht gegen den Bildschirm drückt, spielt wunderbar mit den Proportionen des Bildschirms. Die Botschaft ist einfach und uns gefällt, wie sie die Spenden in Echtzeit manifestiert.“

Dritter Platz: The Hygiene Bank

Kampagne: Hiding in Plain Sight

Agentur: Acne London

Beschreibung: Inmitten einer Lebenshaltungskostenkrise sind mehr als 3,2 Millionen Menschen im Vereinigten Königreich von Hygienearmut betroffen und müssen auf Zahnpasta, Shampoo und Hygieneartikel verzichten. Die Wohltätigkeitsorganisation The Hygiene Bank geht gegen den Spendenbedarf vor, indem sie die Hygiene-Armut aus dem Schatten ins Licht rückt. Um die Aufmerksamkeit der Menschen zu wecken, wird Ocean’s Sound-Shower-Technologie eingesetzt, die verschiedene Geschichten erzählt, die durch Live-Daten ausgelöst werden, je nachdem, was die örtliche Hygienebank gerade braucht. Menschen, die über einen QR-Code spenden, werden eingeladen, ihre Großzügigkeit mit ihren Netzwerken zu teilen und so eine breitere Unterstützung zu fördern.

Jury-Statement: „Diese Idee denkt über den gesamten Weg des Verbrauchers nach und nutzt die Technologie bei jedem Schritt des Weges. Sie ist kontextabhängig und sagt Ihnen, wo sich Ihre lokale Hygienebank befindet. Uns gefällt der gezielte Einsatz von Ton in einer OoH-Umgebung, und wir wären eher geneigt, stehen zu bleiben und uns das anzusehen, als mit einer Person zu sprechen.“