Software-Generalist Uniguest übernimmt einen weiteren Spezial-Player: P-Care. Das in New York ansässige Software-Unternehmen bietet digitale Systeme für Klinken und Arztpraxen. P-Care ist bereits seit 70 Jahren im Bereich Healthcare-Tech aktiv und beschäftigt inzwischen 200 Mitarbeiter. Die Systeme von P-Care werden nun Teil der Digital-Engagement-Plattform von Uniguest.

Zum Software-Ökosystem von P-Care gehören Digital Signage, Patientenbett-TV, mobile Apps und Videokonferenz-Anwendungen. Für Uniguest sind die interaktiven Patientensysteme eine wichtige Ergänzung zum bisherigen Portfolio: „Wir kennen den Markt gut und wissen, dass es einen Bedarf für das, was P-Care bietet, gibt“, sagt Matte Goche, Uniguest-CEO.

P-Care wiederum hat mit Uniguest ein 24/7-Betriebszentrum, ein Ingenieurteam und ein breites Technologieportfolio im Rücken. Dave Bennett, CEO von P-Care, sagt: „Wir sehen, was Uniguest erreicht hat und weiterhin erreicht, und sehen dies als perfekte Ergänzung, um eine größere Marktdurchdringung für unsere Technologie, Lösungen und Dienstleistungen zu erreichen.“

Uniguest hält M&A-Kurs aufrecht

Für Uniguest ist das bereits die dritte Übernahmen in diesem Jahr. Im Mai 2023 übernahm das in Nashville ansässige Unternehmen den auf Collaboration spezialisierten Anbieter Bunch. Kurz darauf kam Eversound dazu – und damit ein Tech- und Content-Angebot für Seniorenheime.

Mit 15 Akquisitionen in den letzten sechs bis sieben Jahren gilt Uniguest als einer der aktivsten M&A-Akteure am Digital Signage-Markt. Die Strategie dahinter erklärte Matte Goche in einem Interview mit invidis Anfang des Jahres.