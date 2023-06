Uniguest So gelingen Digital Signage-Übernahmen

Auf der ISE 2023 in Barcelona hatte invidis die Gelegenheit, mit Matt Goche, CEO von Uniguest, über die Transformation des Unternehmens von einem Hotel Service Provider zu einem Digital Engagement Software-Unternehmen zu sprechen. Mit zwölf Akquisitionen in den letzten sechs Jahren und acht Akquisitionen in den letzten 24 Monaten ist Uniguest einer der aktivsten M&A-Akteure auf dem Digital Signage-Markt.

Im Interview beschreibt Matt Goche, welches die wichtigsten Entscheidungskriterien für Uniguest bei der Übernahme von Unternehmen in Nordamerika und Europa sind. Zudem er erklärt die Schlüsselfaktoren bei der Integration von Akquisitionen.

Im zweiten Teil des Interviews spricht Matt darüber, auf welche Weise Digital Signage für die Kunden von Uniguest geschäftskritisch geworden ist. Er beschreibt, welche Rolle Managed Services spielen und wie Uniguest zusammen mit seinem Partnernetzwerk seinen Kunden hilft, jederzeit betriebsbereit zu bleiben. Zu guter Letzt erklärt er die zunehmende Bedeutung der Cybersicherheit und was Uniguest tut, um seine Kunden und Nutzer zu schützen.

Das Video-Interview mit Matt Goche finden Sie auf unserem Youtube-Kanal invidisXworld (in englischer Sprache):