Spinetix und Sharp NEC Display Solutions Europe haben eine Kooperation vereinbart, um gemeinsam eine schlüsselfertige Digital Signage-Lösung zu liefern, die gleichzeitig skalierbar ist.

Die neue Lösung umfasst das dedizierte Betriebssystem Spinetix DSOS, das in Sharp/NEC-Displays mit integriertem Intel-SDM integriert ist. Darüber hinaus bietet die Signage-Lösung einen sofortigen Zugang zum kostenlosen Discovery Plan des Spinetix Arya-CMS. Dank dieser Integration sollen die Sharp/NEC-Displays eine sichere und robuste, abonnementfreie Digital Signage-Lösung mit weltweit verfügbarem Support für alle Sharp/NEC Kunden bieten – in der ersten Phase in EMEA, in der zweiten Phase in Nordamerika.

„Da sich die Digital Signage-Landschaft immer weiter wächst, ermöglicht uns unsere Partnerschaft mit Spinetix, noch effektiver auf die häufigen Anforderungen unserer Kunden zu reagieren. Die Kombination unserer Sharp/NEC Display-Lösungen, DSOS, und Spinetix Arya liefert eine allumfassende Cloud-basierte Lösung, die mit einer kostenlosen Abonnement-Option zugänglich ist, aber auch darauf ausgelegt ist, sich an die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse anzupassen“, sagt Nils Karsten, Business Segment Lead Retail bei Sharp NEC Display Solutions Europe. „Der Kernwert, den Kunden den bestmöglichen kommerziellen und technischen Support zu bieten, ist der Schlüssel zu dieser strategischen Zusammenarbeit zwischen Sharp/NEC und Spinetix.“

CMS-Upgrade möglich

Das CMS Spinetix Arya und sein kostenloser Discovery Plan sollen mit anpassbaren Vorlagen, Bildern, Videos, benutzerdefinierten Schriftarten und Farben in Minutenschnelle Ergebnisse auf dem Display erzeugen, ohne Begrenzung der Anzahl der Anzeigen. Kombiniert mit dem breiten LFD-Angebot von Sharp/NEC soll jede Anwendung und jedes Budget bedient werden können. Sollten sich die Anforderungen in Zukunft ändern, können die integrierten Module aufgerüstet oder neu konfiguriert werden, ohne dass das Display ausgetauscht werden muss.

Die Lösung ist auch so konzipiert, dass sie mit den Kundenanforderungen aus der CMS-Perspektive wächst. Kunden können ihr kostenloses Abonnement jederzeit auf einen der Spinetix Arya Enterprise-Pläne upgraden, um Zugang zu weiteren Funktionen zu erhalten, die von Spinetix-zertifizierten Händlern unterstützt werden.

„Ich bin stolz darauf, unsere strategische Zusammenarbeit mit Sharp/NEC hervorzuheben. Wir teilen die gemeinsame Vision, robuste, umweltfreundliche, langlebige und sichere Produkte zu entwickeln, die für Unternehmen, institutionelle Kunden und die gesamte professionelle Audio-Video-Branche geeignet sind. Unser gemeinsames langjähriges Know-how im Bereich Digital Signage ermöglicht es uns, eine sofort einsatzbereite professionelle Lösung zu liefern, die die Vorteile von Digital Signage für eine große Anzahl von Kunden zugänglich macht. Dieses einzigartige Angebot stellt eine große Chance für unser Channel-Ökosystem aus zertifizierten Wiederverkäufern dar, ihren Kunden einen Mehrwert zu bieten“, kommentiert Francesco Ziliani, CEO von Spinetix.