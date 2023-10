Goldbach Neo – dass aus der Übernahme von Neo Advertising sowie Clear Channel Schweiz durch Goldbach entstand – führt zum Auftakt der Buchungseröffnung 2024 ein neues, transparenteres Pricing ein. Nun kann auch das klassische Plakat, wie es beispielsweise bei Digital-out-of-Home üblich ist, nach Kontakten gebucht werden. Dabei gibt es je nach Qualität unterschiedliche Preiskategorien, die sich zwischen 4 und 9 Schweizer Franken pro 1.000 Kontakte bewegen.

Diego Quintarelli, Chief Sales & Marketing Officer, bei Goldbach Neo, kommentiert: «Das gebündelte Inventar der neuen Goldbach Neo bietet unzählige Kommunikationsmöglichkeiten für Out of Home. Zusammen mit dem neuen Pricing bieten wir dem Markt mehr Transparenz für die Kampagnenplanung und eine höhere Vergleichbarkeit mit anderen Mediengattungen.

Zusammen mit dem neuen Pricing gibt es eine weitere Premiere zur Buchungseröffnung: Die Brauerei Feldschlösschen realisierte die erste programmatische, analoge Kampagne in Zusammenarbeit mit der Mediaagentur Mediaschneider. Die 14 Sujets waren in allen drei Sprachregionen präsent und wurden nach Kontakten eingekauft. Ermöglicht wurde dies zum einen über die Supply-Side-Plattform SSP1 der One Tech Group, auf der neben den digitalen Out-of-Home-Inventaren nun auch die analogen Flächen integriert sind, und zum anderen über die Demand-Side-Plattform Splicky, worüber die Kampagne kundenseitig gebucht wurde.

Nun kann in dem zusammengefassten Inventar ab sofort über alle Segmente hinweg nach dem TKP gebucht werden. Dazu gehören unter anderem der Flughafen Genf, die Bahnhofstrasse in Zürich sowie Werbeflächen in allen großen Schweizer Städten.