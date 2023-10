Den deutschen Außenwerbern steht nächsten Sommer eine aufregende Saison bevor: Die UEFA-Fußball-Europameisterschaft findet 2024 hierzulande statt. Millionen von Fußballfans werden auf den Straßen rund um die Stadien unterwegs sein. Außenwerber Ströer bietet bereits jetzt (D)ooH-Pakete in den zehn Austragungsorten an.

Außenwerbung begleitet Fußballfans auf dem Weg ins Stadion

Die Pakete bestehen aus Werbeslots an Key-Touchpoints aus Ströers analogem Out-of-Home- und digitalem Public-Video-Netz. Die Touchpoints befinden sich rund um Stadien, Fanzonen und in den Innenstädten. Daneben gehören auch Medienträger an Flughäfen, Bahnhöfen und im Nahverkehr dazu. Ergänzend können Werbetreibende Online-Platzierungen im Umfeld der EM-Berichterstattung buchen. Ströer bietet außerdem Ambient Media in Sportbars an, sowie die Möglichkeit einer deutschlandweiten Audio-Kampagne mit nationalem DAB+.

DooH ist gleichzeitig Infoquelle für die Fans

Ströer ist Partner des DB-Fernverkehrs, sowie in vielen Austragungsstädten Partner des öffentlichen Personennahverkehrs. Die gesamte städtische Infrastruktur wird während der EM auch eingesetzt, um in Echtzeit Informationen für die Austragungsstädte anzuzeigen, zum Beispiel Begrüßungsbotschaften in anderen Sprachen.

Vorverkaufsrecht auf die (D)ooH-Pakete haben bis Ende Oktober die Sponsoren und Partner der UEFA-Fußball-EM. Ab November stehen die EM-Pakete allen Werbetreibenden zur Verfügung.

Die EM findet vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in Deutschland statt. Zu den Ausrichterstädten gehören Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart.