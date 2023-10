Dsas sich Social Media, Mobile und DooH gut ergänzen, ist wahrlich kein Geheimnis. DooH-Anbieter wie Ocean Outdoor haben in aufwendigen Studien nachgewiesen, dass die Verlängerung von Social-Media-Kampagnen auf große DooH-Screens die Wirksamkeit von Kampagnen erheblich verbessert.

Mit weltweit über 1 Milliarde Monthly Active Users ist die chinesische Kurzvideo-App für Werbetreibende eine Alternative zu den großen US-amerikanischen Social-Media-Plattformen von Meta (Instagram, Facebook), Google (Youtube), X (Twitter) & Co. Auch aufgrund von strengeren EU-Datenschutzvorschriften suchen Social-Media-Netzwerke nach neuen Geschäftsmodellen. Neben kostenpflichtigen und dafür werbefreien Bezahlmodellen etablieren sich auch neue gattungsübergreifende Werbeformen. Tiktok setzt dabei Out-of-Phone-OoH – die Kombination von Mobile und DooH (invidis-Bericht).

@tiktoknewsroom Introducing Out of Phone! This new out-of-home solution enables brands and partners to extend TikTok content beyond the platform, into the real world through screens on billboards, in cinemas, restaurants, airports, gas stations, retail stores, and more.🌎 🤩 Learn more at the link in our bio! ♬ Canyons – Official Sound Studio

Out-of-Phone OoH – von Mobile zu DooH

In Südkorea entdeckten wir bereits vor einem Jahr die ersten Gehversuche von Tiktok auf DooH-Screens. Auf ausgesuchten Hochformat-DooH-Billboards zeigte Tiktok Kampagnen mit Sound – in der Wirkung nichts anderes als riesige Smartphones. Doch skalierbar war das Konzept nicht – die Mehrheit von DooH-Screens sind nicht hochkant und das Abspielen von Sound ist in der Regel auch nicht möglich.

Um die Präsenz der Plattform auf Standard-DooH Screens zu erweitern, entwickelte Tiktok zusammen mit DooH-Netzwerken und Kinos neue Werbeformate:

Out-of-Phone: Billboard

Out-of-Phone: Cinema

Out-of-Phone: Other Screens

Tiktok-Kampagnen im öffentlichen Raum

Marken können jetzt ihre Tiktok-Kampagnen auf DooH-Screens in den öffentlichen Raum verlängern. Das soll laut Tiktok so ablaufen, dass Marken eine Kampagne auf Tiktok starten, Aufmerksamkeit innerhalb von Communities und YouTubern generieren und Kampagnenmotive und User-generated Content dann auf DooH-Screens ausweiten können, um neue und weitreichende Zielgruppen zu erreichen.

Analog bietet Tiktok die Verlängerung auf Kinoscreens und Instore-DooH Screens über ein wachsendes Netzwerk an DooH-Medienpartnern. Erster Markt ist Nordamerika wo Adomni, Dive, GSTV, Loop TV, Raydiant, ReachTV, Redbox, Screenvision und Vevo als DooH-Partner gewonnen werden konnten.

Über den genauen Markteintritt von Out-of-Phone in Europa ist bisher noch nichts offizielles bekannt.

Walldecaux fuhr in Deutschland in Zusammenarbeit mit Thjnk bereits eine Kampagne, bei der Tiktok-Videos auf DooH übertragen wurden.