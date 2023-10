Die DSP Hawk mit Sitz in Frankreich wurde von Azerion übernommen, einer Werbe- und Entertainment-Plattform mit Hauptsitz in den Niederlanden. Hawk ist damit keine eigenständige Plattform mehr – Hawks Omnichannel-Werbelösungen und programmatische Technologie werden Teil von Azerion. Für Kunden von Azerion öffnet sich dadurch der Zugang zu neuen Zielgruppen in den Bereichen Digital-out-of-Home, Digital Audio, Connected-TV (CTV) und Hyperlocal Advertising.

Was macht Azerion? Azerion betreibt eine kostenfreie Entertainment-Plattform, die sich aus Werbeeinnahmen finanziert. Für digitale Publisher bietet die Plattform eine Auswahl an digitalen Inhalten. Dazu gehören Games und Videos, zum Beispiel aus dem Bereich Sport. Die Inhalte sind teilweise eigens entwickelt; teils stammen sie von Content-Partnern. Für Werbetreibende bietet Azerion Platzierungen innerhalb dieser digitalen Inhalte. Dieses Werbeangebot baut Azerion mit der Übernahme von Hawk strategisch aus.

Der Kaufpreis für Hawk

Azerion erwirbt eine hundertprozentige Beteiligung an Hawk für eine Vorauszahlung von circa 7 Millionen Euro, finanziert aus Barmitteln. Zusätzlich ist ein Earn-Out über die folgenden drei Jahre vereinbart, dessen Obergrenze bei maximal 20 Millionen Euro liegt. Im Jahr 2022 verzeichnete Hawk einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro.

Ziel von Azerion: Führungsposition im Bereich digitale Werbung in Frankreich

Mickael Ferreira, VP Operations Azerion, sagt: „Ich freue mich, Hawk auf der digitalen Werbeplattform von Azerion begrüßen zu dürfen. Mit seinen starken lokalen Teams und seiner marktanerkannten DSP-Technologie wird Hawk die Fähigkeit unserer gemeinsamen Plattform stärken, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und Azerion zu einem der führenden Anbieter auf dem französischen Markt für digitale Werbung zu machen, sowie unsere Präsenz in Großbritannien und Deutschland zu erweitern.“

Hakim Metmer, Mitbegründer von Hawk, sagte: „Wir freuen uns, bei Azerion einzusteigen und Teil einer der größten digitalen Werbeplattformen Europas zu sein. Die kulturelle und produktspezifische Übereinstimmung war sofort ersichtlich und diese Übernahme erweitert die langjährige Geschäftspartnerschaft zwischen unseren beiden Unternehmen.“

Hawk öffnet Azerion neue Reichweite im DooH-Markt

Hawk hatte bereits im Juli 2022 eine Partnerschaft mit Azerion geschlossen. Auch im Bereich DooH hatte Hawk in den vergangenen Jahren mehrere Partner gewonnen. Werbetreibende konnten auf der Plattform bisher auf mehr als eine Million öffentliche Screens zugreifen – in der DACH-Region unter anderem auf das von Goldbach vermarktete Netz. Zuletzt hatte Hawk seine Reichweite im Bereich DooH international durch eine Partnerschaft mit der SSP Hivestack erweitert.