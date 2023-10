Facepunch Studios wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Birmingham, der drittgrößten Stadt Großbritanniens. Facepunch Studios ist einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Spieleentwickler der Welt und hat bis heute fast 40 Millionen Spiele verkauft, darunter „Garry’s Mod“ und „Rust“, zwei der beliebtesten digital vertriebenen Steam-Spiele aller Zeiten.

Als Teil seiner Expansion und mit einem 50-köpfigen internationalen Team auf der ganzen Welt benötigte Facepunch Studios ein umfangreiches AV/IT-Upgrade, um eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern zu ermöglichen, mit flexiblen und zuverlässigen drahtlosen BYOD-Präsentationsmöglichkeiten im Sitzungssaal und in allen Büroräumen im neuen Gebäude in der Colmore Row.

Präsentation und Conferencing

Darüber hinaus wollte Facepunch mit seinen neuen Büros einen „Wow“-Effekt erzielen, um den Mitarbeitern ein inspirierendes Arbeitsumfeld zu bieten und gleichzeitig den Besuchern die Referenzen des Unternehmens vor Augen zu führen. Dazu gehören zwei 3×3-Videowände im Empfangsbereich, auf denen überlebensgroße Spiele gezeigt wurden, sowie ein großer interaktiver Screen, der dynamische Produktwerbung ermöglichte.

Hierfür beauftragte Facepunch das ProAV-Unternehmen Vision On AV Systems, das wiederum auf Ausrüstung von Kramer setzte. „Facepunch hatte eine sehr klare Vorstellung davon, was sie wollten und brauchten“, erklärt Mike McHale, Country Manager für Kramer UK. „Dazu gehörte ein vollautomatischer Sitzungssaal mit drahtloser Präsentation und Multiplattform-Video-Conferencing, interaktiven Displays, zoniertem Audio und High-End-Büros für Führungskräfte mit BYOD-Konferenzmöglichkeiten.“ Ein wichtiges Ziel war es, die Verkabelung zu minimieren, sodass einer IP-basierten Lösung der Vorzug gegeben wurde. Beim Netzwerk entschied sich Vision On AV Systems für Ubiquiti Enterprise Layer 3 Switches.

Die Installation des AV-Netzwerks wurde sorgfältig geplant, um eine minimale Unterbrechung des Betriebs zu gewährleisten. Die Verwendung einer vernetzten Lösung ermöglichte eine flexible Steuerung, bei der das AV-System in vier Zonen aufgeteilt ist: Medienwand 1, Medienwand 2, Sitzungssaal sowie Büro-Audio und Fernbedienungsstationen.

Der zentrale Kommunikationsraum dient als Drehscheibe der AV-Lösung und enthält die Kramer-Softwareanwendung KC-Brainware-5 für die Gesamtsteuerung. Diese ermöglicht es, alle Raumsteuerungsaktionen direkt von einem Computer aus durchzuführen, ohne ein physisches „Brain“ zwischen der Benutzeroberfläche und den gesteuerten Geräten zu installieren. Somit kann Facepunch Encoder, Audio-Video-Quellen und Multizonen-Audioverstärker/Mixe über ein Netzwerk steuern, wobei alle Geräte über die Ubiquiti-Switches mit Glasfaser verbunden sind.

Encoder/Decoder für Videowall

Die einzelnen Räume sind mit Kramer Via Wireless Collaboration- und Conferencing-Plattformen, Schnittstellen, Decodern und lokalen Verstärkern ausgestattet. BYOD-Videokonferenzen wurden in den meisten Räumen mit der Via Connect2-Kollaborationsplattform und den virtuellen VIA Versa-Kameratreibern implementiert, während der vollautomatische Sitzungssaal den Via Campus2-Präsentations-Hub von Kramer für das Streaming mit bis zu 4K UHD-Auflösung über HDMI sowie eine Kamera-Lautsprecherleiste nutzt. Weitere Decoder wurden in den Besprechungsräumen, im Sitzungssaal, im Bereich der Spieleentwicklung, in der Bar und in den interaktiven Bereichen installiert.

Um den Wow-Faktor für die 3×3-Videowände im Empfangsbereich zu erzeugen, wurde eine Encoder/Decoder-Lösung gewählt, da sie flexibel ist und die Einrichtung, den einfachen Wechsel von Quellen und Audiosignalen sowie die Fernsteuerung der Geräte über RS-232 ermöglicht.

Eine der größten Herausforderungen bestand darin, das System für Tests vorzubereiten, bevor das Hauptnetzwerk vollständig betriebsbereit war. Mit einem einfachen Router und einem einzelnen SL-240C konnte Vision On AV Systems die Etage Raum für Raum in Betrieb nehmen, bevor das System auf KC-Brainware umgestellt wurde, sobald das Netzwerk vollständig in Betrieb genommen war, mit externem Zugriff auf die Kramer Server.