Der Verkauf des Frankreich-Geschäfts von Clear Channel Outdoor ist besiegelt: Der US-Außenwerber kam zu einer Vereinbarung mit Equinox Industries, eine in Paris ansässige Industrie-Holding. Bereits im Juli 2023 hatte Clear Channel bekannt gegeben, mit Equinox einen Käufer für seine französische Tochter gefunden zu haben.

Die beiden Unternehmen einigten sich auf einen Kaufpreis von 42 Millionen Euro in bar – vorbehaltlich einiger Änderungen, zum Beispiel aufgrund von Steuern. Equinox wird nach Abschluss der Transaktion das von Clear Channel France gehaltene staatlich garantierte Darlehen von circa 30 Millionen Euro behalten. Der Außenwerber hatte mit dem Frankreich-Business 2022 einen Umsatz von 245 Millionen Euro erzielt; dort sind rund 800 Mitarbeiter beschäftigt.

Equinox will stark in DooH und Programmatic investieren

Wie in der Planung bekannt gegeben, soll Didier Quillot, Senior Advisor von Equinox, zum Non-Executive Chairman von Clear Channel France ernannt werden. Equinox will in den kommenden Jahren die Investitionen in digitale, programmatische und andere Tools beschleunigen. Zudem stehen neue Partnerschaften auf der Agenda sowie die Einführung einer Innovationskultur im Management.

„Wir sind begeistert von dieser potenziellen Möglichkeit, die etablierte Position und die erfahrene Führungsrolle von Clear Channel France im Bereich der französischen Außenwerbung auszubauen“, sagen Charles-Henri Rossignol und Thibaud Caulier, die geschäftsführenden Gesellschafter von Equinox.

Fokus weg von Europa – hin zum Amerika- und Airport-Geschäft

„Diese Transaktion ist ein weiterer positiver Schritt in unserer laufenden Prüfung strategischer Alternativen für unser europäisches Geschäft und würde es uns ermöglichen, unsere strategischen Prioritäten in unseren Segmenten Amerika und Flughäfen weiter voranzutreiben“, sagt Scott Wells, CEO von Clear Channel Outdoor Holdings.

Clear Channel Outdoor wird nach Abschluss der Transaktion alle Tochter-Unternehmen im Segment Europa-Süd veräußert haben – die Geschäfte in der Schweiz, in Italien und in Spanien sind bereits verkauft. Ziel des Board of Directors ist es, auch die restlichen europäischen Geschäftsbereiche zu verkaufen.

Der Abschluss des Verkaufs soll in den kommenden Wochen erfolgen und unterliegt keiner behördlichen Genehmigung.