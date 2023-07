Es ist wieder Bewegung im M&A-Geschäft von Clear Channel Outdoor: Der US-Außenwerber gab bekannt, „exklusive Gespräche“ über den Verkauf seines Frankreich-Geschäfts mit Equinox Industries zu führen.

Equinox Industries ist eine in Paris ansässige Industrieholding, die laut eigener Aussage langfristige Mehrheitsbeteiligungen eingeht. Geplant ist, dass Didier Quillot, ein Senior Advisor von Equinox, neben Equinox an der geplanten Transaktion teilnehmen und nach Abschluss der Transaktion zum Non-Executive Chairman von Clear Channel France ernannt wird.

Beide Seiten streben den Abschluss der Transaktion im vierten Quartal 2023 an. Zuvor muss noch der Betriebsrat von Clear Channel France informiert und konsultiert werden. Weitere Vorbehalte sind die Unterzeichnung eines Aktienkaufvertrags und die Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Frankreich ist nach den USA der zweitgrößte Markt für Clear Channel. Unter anderem betreibt das Unternehmen ein Netzwerk mit Bus-Werbung in 44 Ballungszentren, mit rund 17.000 Werbeflächen auf 6.300 Bussen.

Clear Channel gab zum jetzigen Zeitpunkt keine finanziellen Details der geplanten Transaktion bekannt. Auf der Holding-Website gibt Equinox Industries an, üblicherweise zwischen 5 und 30 Millionen Euro in Unternehmen zu investieren.

Bisher hat Clear Channel seine Geschäfte in der Schweiz, in Italien und in Spanien veräußert. Für die restlichen europäischen Geschäftsbereiche prüfe das Board of Directors weiterhin strategische Alternativen.