Der Verkauf von Clear-Channel-Tochterunternehmen in Europa geht weiter voran. Nach dem Verkauf von Clear Channel Schweiz an TX Media/Goldbach folgt nun Italien und Spanien. JC Decaux übernimmt von Clear Channel Outdoor Holdings die Out-of-Home-Aktivitäten in Italien und Spanien.

Wenig überraschend trennt sich Clear Channel Outdoor von weiteren Ländergesellschaften in Europa. Mit Italien und Spanien kann sich JC Decaux zwei Märkte sichern, in denen die Franzosen noch nicht so stark aufgestellt sind. Clear Channel betreibt sowohl in Italien als auch in Spanien landesweite Netzwerke, und in Großstädten auch große DooH-Netze. Die Übernahme von Clear Channel UK würde sicherlich von den britischen Wettbewerbsbehörden beziehungsweise dem Kartellamt wenn überhaupt nur mit großen Auflagen genehmigt.Neben UK betreibt Clear Channel auch noch relevante DooH-Netzwerke in Skandinavien.

JC Decaux übernimmt in zwei unabhängigen Transaktionen die Clear-Channel-Ländergesellschaften in Italien (15,1 Mio. Euro) und Spanien (60 Mio. Euro). Die beiden Übernahmen erfolgen in bar zu einem 6,7-fachen EBITDA Multiple bezogen auf die letzten 12 Monate. Der Abschluss der Transaktion in Italien erfolgt heute, während der Abschluss in Spanien nach der behördlichen Genehmigung im Jahr 2024 erfolgen soll.