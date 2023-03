Die Schweizer Wettbewerbskommission hat nun den Verkauf des Schweizer Geschäfts der Clear Channel Outdoor Holdings an die Goldbach Group, eine Tochtergesellschaft der TX Group, genehmigt. Die Transaktion soll Ende des ersten Quartals oder Anfang des zweiten Quartals 2023 abgeschlossen werden, vorbehaltlich des Erhalts eines üblichen Steuerbescheids und des Abschlusses einer transaktionsbezogenen Umstrukturierung.

Goldbach einigte sich kurz vor Weihnahten 2022 mit Clear Channel über die Übernahme der Schweizer Aktivitäten des amerikanischen Out-of-Home Anbieters. Gleichzeitig wurde zum Jahreswechsel auch die vollständige Übernahme von Neo Advertising durch Goldbach realisiert.

Zusammen mit den neuen Tochterunternehmen erzielt Goldbach nun 100 Mio CHF Out of Home Umsatz in der Schweiz. Hinter dem Marktführer APG, der im ersten Halbjahr einen OoH-Umsatz von 134 Mio CHF erzielte, ist Goldbach damit klare Nummer Zwei in der Schweiz.

Goldbach erzielt 2022 Umsatz von 191,5 Mio CHF

Heute vor Börsenbeginn veröffentlichte die Goldbach-Mutter TX Group die Finanzkennzahlen zum Geschäftsjahr 2022..Goldbach konnte das Berichtsjahr 2022 dank der Außenwerbung mit einem Umsatzwachstum von 9,8% auf 191,5 Mio CHF abschließen. Die übrigen Gattungen konnten nicht gleich gut wie im Vorjahr kapitalisiert werden, was der rückläufigen Nutzung sowie dem herausfordernden Umfeld am Werbemarkt geschuldet war. ^

Goldbach investiert in die Transformation des Unternehmens und in den Auf- und Ausbau einer medienübergreifenden Buchungsplattform, wodurch das Ergebnis belastet wird. Insgesamt wurde ein Rückgang des EBIT adj. auf 21.2 Mio. CHF (–39.9%) verzeichnet.

Die Zusammenführung von Clear Channel Schweiz und Neo Advertising soll die Marktposition von Goldbach in der Außenwerbung signifikant verbessern.