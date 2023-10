Navori Labs wird auch 2023 auf der Gitex Global ausstellen und zeigen, wie die QL Digital Signage-Software und Aquaji Marketing-Analytics-Lösungen zusammenarbeiten, um die Geschäftsabläufe zu verbessern und das Kundenerlebnis zu steigern.

Die Gitex 2023 findet vom 16. bis 20. Oktober im Dubai World Trade Centre statt. Die internationale Messe zeigt vor allem technologische Lösungen für Retail und angrenzende Bereiche.

Beim Gitex-Auftritt will Navori vor allem das Zusammenspiel seiner Lösungen und die daraus entstehenden Möglichkeiten zeigen. Aquaji nutzt KI- und Computer-Vision-Technologien, um per Kamera und Sensoren einzelne Besucher zu zählen, demografische Daten zu erfassen und Zuschauerreaktionen zu überwachen. Durch die Integration in die DS-Software QL können Unternehmen personalisierte Inhalte liefern, die auf bestimmte Betrachter ausgerichtet sind.

DS-Software und Analytics

Navori betont bei seinen Lösungen die nahtlose Interoperabilität. Laut eigener Aussage ist es das einzige Unternehmen für Digital Signage-Software, das auch eine eigene Marketing-Analyse-Plattform entwickelt hat.

„Die Gitex ist nach wie vor die einflussreichste Technologie-Veranstaltung im Nahen Osten, Nordafrika und Südasien und bietet einen perfekten regionalen Schauplatz, um unser Engagement für die Revolutionierung der Art und Weise zu demonstrieren, wie Unternehmen mit ihrem Zielpublikum in Verbindung treten, wirkungsvolle Kommunikationserlebnisse liefern, das Markenbewusstsein steigern und profitable Ergebnisse erzielen“, sagt Jerome Moeri, CEO von Navori Labs. „Wir freuen uns auch darauf, zu zeigen, wie Navori die Grenzen dessen, was mit Digital Signage-Technologie möglich ist, weiter verschiebt, einschließlich Publikumsmessung, KI-gesteuerter Inhaltsautomatisierung, mobiler Integrationsmöglichkeiten und Cloud-basiertem Management.“

Navori ist auf der Gitex 2023 auf dem Stand H3-45 zu finden.