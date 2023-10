Die Gitex 2023 platzt aus allen Nähten: verteilt über 41 Hallen und Zelte präsentieren über 6.000 Aussteller ihre Lösungen – ein neuer Rekord. Mit 250.000m² wuchs die Ausstellungsfläche um 35% gegenüber dem Vorjahr. Das innerstädtische DWTC-Messegelände wirkt schon am ersten Messetag wie ein Basar. Die Massen schieben sich durch die Hallen – müssen sogar beim Zugang zum Messegelände Sicherheitskontrollen wie am Flughafen passieren. Unter freiem Himmel bei 35 Grad schon zu Messebeginn am Vormittag kein Vergnügen. Doch der Aufwand lohnt sich – denn die Messe bietet viele Innovationen die sonst so nicht zu erleben sind.

Etisalat – Master des digitalen Feuerwerks

Seit vielen Jahren ist der Messestand vom größten Telekommunikationsanbieter der UAE Etisalat Besuchermagnet und Gitex-Highlight. Zu sehen gibt es kein einziges Telefon, sondern IT und IoT-Innovationen zwischen Prototyp und Serienfertigung. Den Messestand schmücken Mercedes Prototypen genauso wie ein autonom-fliegender Volocopter. Sortiert nach Vertikalmärkten zeigt Etisalat mit Partnern neuste IoT-Lösungen.

Dieses Jahr mit dabei ist auch Ameria aus Heidelberg. Trendscouts von Etisalat hatten die Innovationen des deutschen Notouch-Digital Signage Anbieter entdeckt. Am Messestand sind interaktive Digital Signage Lösungen von Ameria für Retail, Banking, Krankenhäuser und Hospitality in das Standkonzept integriert. Interaktion ohne Touchscreen trifft den Geschmack der Region – WoW und ein innovatives Human-Machine Interface.

Topthema der Gitex sind IoT-Lösungen und „Everything as a Service“. Ob Huawei, HP oder Cisco – fast alle IT-Lösungen werden im monatlichen Abo angeboten. Ein Geschäftskonzept das in Europa und Nordamerika schon viel weiter vertreten ist als im Mittleren Osten.

Digital Signage auf der Gitex

Digital Signage Anbieter sind kaum mit eigenen Ständen vertreten – bei der großen Aussteller-Nachfrage kein Wunder. Eine Ausnahme ist Navori – die seit über zehn Jahren mit einer eigenen Niederlassung in der Region vertreten sind. Digital Signage Lösungen von Samsung, LG, Sharp NEC & Co sind an Partnerständen von Distributoren vertreten.

Auffallend ist seit Jahren die wachsende Anzahl an chinesischen Ausstellern. So sind Hisense, Huawei, viele chinesische LED-Anbieter sowie die chinesischen CCTV-Anbieter Hikvision und Dahua mit eigenen Digital Signage Lösungen präsent. Für Chinas Anbieter wird der Mittlere Osten, Afrika und der indische Subkontinent immer wichtiger, nachdem Märkte in Europa und Nordamerika aus politischen Gründen für chinesische Anbieter immer schwieriger zu erschließen sind.