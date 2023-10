Ab dem 1. Oktober 2023 ist Sabine Krieg an der Hochschule Düsseldorf beziehungsweise Peter Behrens School of Arts als Professorin für das Lehr- und Forschungsgebiet Retail Design berufen worden. In den letzten Semestern war sie als Vertretungsprofessorin in dem Fachgebiet angestellt.

Sabine Krieg beschäftigt sich seit einiger Zeit intensiv mit dem Topos des Städtischen Raumes, der in Zukunft Möglichkeiten zur Identitätsbildung bieten muss. Dem Einzelhandel kommt hier eine wichtige Funktion zu – auch im Hinblick auf ein besseres Miteinander. Sabine Krieg hat für dieses Phänomen den Begriff „Socio Retailing“ entwickelt.

In einem weiteren projektierten Forschungsvorhaben geht es um immersive Raumerlebnisse insbesondere durch Lichtgestaltung und digitale Medien.

Praxis und Lehre verbinden

Diese aktuellen Themen sollen in einem transdisziplinären Verbund mit anderen Fachleuten und Wissenschaftlern erforscht sowie in der Lehre vertreten und praktisch erprobt werden.

Sabine Krieg studierte von 1996 bis 2003 BWL und Jura und schloss mit deutsch-französisches Doppeldiplom an der Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg, Université Jean Monnet de St. Etienne der Academie de Lyon sowie Université du Havre ab.

Nach ihrem Studium war sie für verschiedene Fashion-Marken wie Louis Vuitton, Boss und Falke sowie für den Möbelhersteller Vitra tätig.

Die Erfahrungen aus Theorie und Praxis, der fortwährenden Beschäftigung mit gestalterischen Fragestellungen und den daraus resultierenden Konzeptionen haben ihre Haltung und ihr Engagement in der Lehre geprägt. Die Studierenden an ein interdisziplinäres Berufsfeld heranzuführen, betrachtet Sabine Krieg deshalb als zentrale Aufgabe.