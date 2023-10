Die Technical Services Group (TSG) aus den USA hat die Signalverarbeitungs- und Switching-Infrastruktur für bestehende Mitsubishi Video Boards im NRG Stadium, der Heimat des American-Football-Teams der Houston Texans, aufgerüstet. Die Gesamtlösung, die hochauflösende Videoverbindungen mit hoher Bandbreite für die Übertragung von Inhalten auf die Videoboards in der Endzone ermöglicht, ist jetzt in Betrieb und wird in der laufenden NFL-Saison eingesetzt.

Jason Martin, AV-Engineer bei TSG, berichtet, dass die vorherigen Prozessoren und Switcher das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hatten und weder Ersatzteile noch Service verfügbar waren.

Das Upgrade umfasste primäre und redundante Analog-Way-Videoprozessoren, zwei Lightware-Kreuzschienen und einen Dell-Management-Server. TSG wird auch den laufenden technischen Support für das neue Verarbeitungssystem im Rahmen einer fünfjährigen Garantieverlängerung übernehmen.

Die Mitsubishi-Videoboards können Videos im Vollbildmodus oder statische Bilder anzeigen, einschließlich Live-Video und Wiederholungen aus der Produktionssuite des Stadions. Das neue Steuersystem bietet auch Multizonen-Unterstützung, sodass die Videoboards eine Vielzahl von Quellen gleichzeitig anzeigen können, darunter auch Werbung.

Testen vor Inbetriebnahme

Neben dem Football der Texans wird das NRG-Stadion auch für Rodeos, Konzerte und andere Veranstaltungen genutzt. Obwohl das Projekt Anfang des Jahres während einer zweiwöchigen Spielpause abgeschlossen wurde, ließ TSG das alte System in Betrieb, während das neue System integriert wurde. Probleme in der Lieferkette hatten die Aufrüstung bereits verzögert, so dass TSG sicherstellen wollte, dass eine funktionierende Lösung vorhanden war, falls es Probleme mit der neuen Ausrüstung gab.

„Wir beschlossen, die gesamte neue Ausrüstung zu installieren und alles zu konfigurieren und zu testen, bevor wir das alte System außer Betrieb nahmen, um sicherzustellen, dass es keine Ausfallzeiten gab“, erklärt Jason Martin. „Während des Prozesses gab es keine Probleme, und alle Systemtests und Schulungen wurden pünktlich abgeschlossen.“

Das Projekt umfasste zwar keine neuen Screens, doch laut Jason Martin eröffnet die Aufrüstung die Möglichkeit, in Zukunft Videowalls mit höherer Auflösung einzusetzen – 4K- und auch 8K-Systeme.