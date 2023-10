Indien ist nicht nur seit diesem Jahr das bevölkerungsreichste Land der Welt, sondern löst China zunehmend auch als IT-Produktionsstandort ab. Ganz zu schweigen von Software-Entwicklung, wo Indien heute global der wichtigste Standort ist. So lassen Digital Signage-Unternehmen wie Stratacache ihre Softwarelösungen auf dem Subkontinent entwickeln. Auch viele andere europäische CMS-Anbieter setzen via externen Entwickler auf Indien. Mehr als 5 Millionen Inder arbeiten bereits in der IT-Branche, während die Regierung plant, den Umsatz der Branche von heute 225 Mrd. USD auf 1 Billionen in 2025 mehr als zu vervierfachen. Ein idealer Markt für Digital Signage.

Auf der Infocomm India ist Digital Signage eines der dominanten Themen. Kaum ein Messestand, der nicht Lösungen für Display, Projektion und LED rund um Digital Signage anbietet. Direkt am Eingang stehen LG und Samsung mit den größten Messeständen. Aber auch Philips, Vestel, Viewsonic, BOE, Christie und andere Visual-Solution-Hersteller präsentieren ihre neuesten Lösungen.

invidis ist in diesem Jahr erstmals mit einer kleinen DSS-Konferenz vertreten, zu der sich morgen die Digital Signage-Experten Südasiens treffen.