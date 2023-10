Aufbauend auf seinem Cybersecurity Produktportfolio hat Ingram Micro sein Cyber Security Transformation Program gestartet. Der IT-Distributor verfolgt damit einen neuen Beratungsansatz und bietet Resellern Unterstützung ab dem ersten Kundenkontakt bis hin zur Architektur komplexer Sicherheitslösungen.

Das Programm ist modular aufgebaut, die Services können je nach Notwendigkeit und Know-how gebucht werden.

IT-Security und Digital Signage Cybersecurity ist nicht nur für die IT ein Schlüsselthema, auch für Digital Signage rückt das Thema zunehmend in den Mittelpunkt. Viele große Kunden verlangen mittlerweile Zertifizierungen in diesem Bereich; zudem nehmen die Hackerangriffe auf Digital Signage-Netzwerke immer weiter zu – Gründe, warum invidis IT-Sicherheit als einen der zentralen Pain Points der Digital Signage-Industrie identifiziert.

„Häufig liegt die größte Gefahr darin, dass Unternehmen ihre Risiken nicht kennen und sich in falscher Sicherheit wiegen“, erklärt Markus Vogt, Senior Manager Cyber Security bei Ingram Micro Deutschland. Im Rahmen des gibt Ingram Micro den Resellerpartnern mit dem Eyesight Public Discovery Scan ein Tool an die Hand, mit dem sie die Sicherheitslücken ihrer Kunden aufdecken und mit diesen Erkenntnissen ins Kundengespräch gehen können. „Bereits an dieser Stelle wird deutlich, dass unser Programm über herkömmliche Verkaufsansätze hinausgeht. Wir nähern uns nicht über die Vorstellung von Produkten oder das Eruieren von allgemeinen Kundenanforderungen an, sondern wir versetzen die Reseller in die Lage, direkt die konkreten Security Schwachstellen aufzugreifen“, erklärt Markus Vogt.

Ist die Tür beim Kunden geöffnet, kommen die Security Services als Kernelement des Programms zum Tragen: Anhand der Security Tests and Assessments werden die individuellen Sicherheitsaspekte von Unternehmen überprüft und bewertet, um eine ganzheitliche Sicherheitsstrategie für den Kunden zu entwickeln. Sollte es zum Security-Notfall kommen, bieten das Incident Management und die Emergency Services eine Soforthilfe. Abgerundet wird das Programm mit verschiedenen Support-Elementen wie Financial Services, Trainings oder Services zum Aufbau und zur Optimierung des Geschäftsmodells als Managed Service Provider.

„Wir haben das Programm entwickelt, um die Reseller dazu zu befähigen, sich als verlässliche Lösungsberater im Bereich Cybersecurity zu positionieren und jeder Endkundenanforderung gerecht zu werden“, fasst Markus Vogt zusammen.