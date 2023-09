Covid-19-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Klimaerwärmung, Regierungsstreit: Seit 2020 befindet sich Europa im Multi-Krisenmodus. Unsicherheiten auf nationaler und globaler Ebene beherrschen nicht nur den Digital Signage-Markt. Gleichzeitig entwickeln sich Technologien weiter, durch aufgebrochene Silos werden immer vernetztere Systeme möglich.

In diesem Spannungsfeld ergeben sich Trends, die den technologischen, aber auch den ökonomischen Part unserer Industrie in den nächsten Jahren ausmachen werden. invidis identifiziert dabei folgende Pain Points:

IT-Sicherheit

Monolithische Software

Managed Services

Green Signage

Generative AI

Lieferketten

Die Pain Points im Jahrbuch 2023 Das invidis Jahrbuch 2023 widmet sich diesen Pain Points. Neben ausführlichen Analysen gibt es auch Best-Practice-Beispiele – zum Beispiel, wie DS-Integratoren mit dem Thema IT-Sicherheit umgehen. Laden Sie sich da invidis Jahrbuch in unserer Downloadsektion kostenlos herunter!

IT-Sicherheit wird immer wichtiger

Einer der großen Pain Points der Industrie ist die IT-Security – und wird es noch lange bleiben. Die Kosten für Schadensreparaturen, die durch Cyberangriffe verursacht werden, steigern sich von Jahr zu Jahr. Auch einige Digital Signage-Anbieter wurden im vergangenen Jahr Opfer von Cyberangriffen und mussten sechsstellige Beträge an die Erpresser zahlen. Offen darüber gesprochen wird nicht, aber die Zeiten in denen Digital Signage-Netze zu unbedeutend waren, sind vorbei.

Software geht weg vom Monolithen

Ein Grund, warum die IT-Security immer wichtiger wird, sind Shifts in der Softwarelandschaft: Durch die zunehmende Interoperabilität und immer mehr betriebliche Softwarelösungen, die ineinandergreifen, wird die IT-Sicherheit ein zentraler Bestandteil jeder Digital Signage-Operation. Immer weniger Software-Plattformen können in hochkomplexen Umgebungen alles alleine leisten, der Workflow ist über unterschiedliche Plattformen verteilt. So werden digitale Inhalte meistens über Adobe Creative Tools erstellt und nicht mehr im CMS selbst. Somit kommt es zu einer Umwälzung: von monolithischer Software zu Composable Software: viele Programme unterschiedlicher Anbieter sind im Workflow verbunden.

Managed Services rücken in den Mittelpunkt

Die Komplettvernetzung wird nicht nur für Software-Entwickler, sondern auch für Integratoren eine immer wichtigere Rolle spielen: Digital Signage Managed Services wird in naher Zukunft eines der bestimmenden Themen in der Branche sein. Bereits in der IT etablierte Betriebsmodelle setzen sich auch im Digital Signage-Markt immer mehr durch. DS-Netzwerke werden mit branchenspezifischen Tools 24/7 überwacht und remote repariert.

Green Signage

Seitdem invidis 2021 den Begriff Green Signage in die Industrie eingeführt hat, ist das Thema mit der Energiekrise wieder ganz oben auf der Agenda – und wird dort auch bleiben. Bislang war Digital Signage eine coole Industrie, nun muss sie sich mit umfangreichen Nachhaltigkeitsstrategien fit machen. Grund genug für uns, zum Ende des Jahres ein eigenes Green Signage Handbook herauszubringen.

Generative AI

Ein Topic, das seit 2023 in keiner Agenda fehlen darf, ist Generative AI – die nicht nur Chat-GPT umfasst. Dabei handelt es sich um AI-Tools, die die Welt, in der wir leben, verändern könnten. Es bedarf wenig Fantasie für Ideen – bei B2B-Nutzern wie auch bei Digital Signage-Agenturen –, wie Generative AI-Tools Geschäftsmodelle und Prozesse vereinfachen könnten. Ganz im Gegensatz zu anderen Hypethemen wie zum Beispiel dem Metaverse, wo bis heute konkrete Geschäftsansätze fehlen. Zum Beispiel könnte AI helfen, abhängig von Audiences bestimmten Content abspielen zu lassen.

Lieferketten immer noch Thema

Nach dem pandemischen und postpandemischen Chaos sind die Lieferketten wieder in einen relativ normalen Zustand zurückgekehrt. Der Preis für Container ist gesunken, Anbieter können mit relativ gesicherten Wartezeiten kalkulieren. Doch bleibt die Lage angespannt. Das zeigte der scharfe Anstieg von Covid-Erkrankungen in China Ende 2022, Anfang 2023. Chinesische Fabriken, Logistikunternehmen und Häfen blieben geschlossen. Wenn der große Nachhall auch ausblieb, zeigte das Ereignis, wie verwundbar das internationale Logistik-Geflecht gegenüber aller Art von Störungen immer noch ist.

invidis zeigt Lösungen auf

Die meisten Pain Points geht invidis ausfürhrlich im invidis Jahrbuch an, und wir werden ausgewählte Inhalte nach und nach auf der Website veröffentlichen. Halten Sie sich auf invidis.de auf dem Laufenden – oder laden Sie sich das komplette Jahrbuch 2023 kostenlos herunter.