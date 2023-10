JCDecaux UK hat nach einem Ausschreibungsverfahren den Zuschlag für einen dreijährigen Werbevertrag mit First Rail erhalten.

Mit der Vergabe des First-Rail-Werbevertrags werden die Out-of-Home-Verträge für die Verwaltung und Entwicklung des Werbeangebots von drei großen Bahngesellschaften zusammengefasst: Avanti, GWR und SWR, beginnend im Januar 2024.

Avanti West Coast verbindet London mit den Midlands, dem Nordwesten und bis nach Schottland. Great Western Railway fährt von London durch das West Country, die Cotswolds, Südwales und Teile Südenglands, während die South Western Railway London mit seinen Pendlerstädten im Südwesten und darüber hinaus mit der Südküste und Exeter verbindet.

Potenzial für hunderte Bahnhöfe

Der neue Vertrag bietet laut JC Decaux UK neue Synergien für Werbetreibende, um Zielgruppen zu erreichen, die für die Weiterreise in London und ganz Großbritannien auf U-Bahn, Bus und andere Schienenverkehrsmittel umsteigen.

Der Vertrag umfasst Out-of-Home-Werbung in bis zu 390 Bahnhöfen – derzeit sind 245 Bahnhöfe mit Werbung ausgestattet -, darunter die wichtigen Pendlerzentren Putney, Richmond, Twickenham, Vauxhall und Wimbledon in London sowie die Bahnhöfe Ascot, Bath Spa, Birmingham International, Bournemouth, Bristol Parkway, Cheltenham Spa, Coventry, Exeter, Oxford, Portsmouth, Plymouth, Preston, Stockport und Southampton.

Mehr als 2.000 OoH-Stellen

Der Vertrag umfasst 2.124 Plakatstellen – darunter 121 digitale 6-Sheet-Screens und 323 nicht-digitale 48-Sheet-Plakate auf Bahnsteigen – mit der Option, den Bestand noch weiter auszubauen und zu digitalisieren.

„JC Decaux verfügt über operatives Know-how, eine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Schienenverkehr und ausgezeichnete kommerzielle und digitale Fähigkeiten im Markt für Out-of-Home-Werbung. Der neue Vertrag mit unseren Zugbetreibern wird das Erlebnis für die Fahrgäste verbessern, indem wir unseren Kunden relevante und zeitgemäße Botschaften über unser gesamtes Werbeportfolio anbieten“, kommentiert Mike Nelson, Finance & Strategy Director bei First Rail.

Stärkung der Marktposition

„Dieser Gewinn stärkt die marktführende Position von JCDecaux UK, da wir unser kommerzielles Fachwissen und die neuesten datengesteuerten Möglichkeiten, einschließlich programmatischer Out-of-Home-Werbung, in das Angebot von First Rail einbringen und so neue Synergien schaffen, um Zielgruppen in der Hauptstadt und in ganz Großbritannien zu erreichen“, sagt Chris Collins,

Co-CEO von JC Decaux UK.

Mit der Aufnahme von First Rail werden laut Aussage des Außenwerbers 99 Prozent der Bahnreisenden, die in Londons großen Bahnhöfen ankommen, von den Outdoor-Werbeflächen von JC Decaux UK erreicht.

Mit diesem Vertrag wird JC Decaux UK 71 Prozent der Bahn-Frames (vorher 52%) und 83 Prozent der Bahn-Impressions (vorher 75%) sowie 88 Prozent der digitalen Bahn-Frames (vorher 76%) und 92 Prozent der digitalen Bahn-Impressions (vorher 87%) liefern.