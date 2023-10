Nachdem die ersten Außenprojekte schon seit einigen Monaten in den Medien präsent sind, ist das bombastische LED-Projekt The Sphere in Las Vegas noch einmal in internationale Schlagzeilen gekommen. Der Grund: das spektakuläre Premierenkonzert von U2, das von einer immersiven Show der Extraklasse begleitet wurde.

Immer mit dabei in den Bildergalerien: die Außendarstellung der riesigen Kugel, die aufgrund der Größe und der Form auch immer etwas Besonderes darstellen.

Nun hat man eine Ahnung bekommen, wie viel Brands bezahlen müssen, wenn sie an dieser Besonderheit teilhaben wollen. Auf der früheren Twitter-Plattform X veröffentlichte der User Pitchdeckguy Zahlen, die aus dem Sales Pitch der Sphere-Organisatoren stammen sollen. Mehrere Medien nahmen die Zahlen auf und berichteten.

Demnach kostet eine 1-tägige Buchung der LED-Außenfläche 450.000 US-Dollar, eine Woche soll 650.000 US-Dollar kosten kosten.

Tickets und Werbung

Auch wenn diese Zahlen stimmen, sind sie mit einer Portion Vorsicht zu genießen. In die tatsächlichen Werbesummen fließen immer viele Faktoren hinein. Vor allem ist nicht klar, welche Ausspielzeit man für den Preis bekommt – und ob man die Werbefläche exklusiv für sich hat.

Fakt ist, dass der Preisbereich zwar hoch ist, aber für große Brands dennoch attraktiv sein wird. Neben den tatsächlichen Views muss schließlich noch die Medien- und Social-Media-Verbreitung mit eingerechnet werden – die zumindest in den nächsten Monaten noch ziemlich hoch liegen wird.

Zudem fährt die Sphere ein gemischtes Geschäftsmodell, das neben der Außenwerbung vor allem durch den Verkauf von Tickets bestimmt wird. Die euphorischen Reaktionen nach dem ersten U2-Konzert lassen für diesen Teil Gutes hoffen. Hier sind Synergien zwischen dem Außen- und dem Innenbetrieb zu erwarten – auch nach längerer Zeit, wenn der Hype abgeschwächt ist.

Genutzt wurde die Werbefläche schon – unter anderem von der NFL, die auf eine bestimmte Ticket-Subscription aufmerksam machte.

Ein Costar-Artikel zitiert den JP-Morgan-Chase-Analysten David Karnovsky, der damit rechnet, dass die Sphere – die 2,3 Milliarden Dollar gekostet haben soll – ab Juli 2024 Gewinne einfahren wird. Und das war vor der von allen als spektakulär gefeierten Premiere von U2. Somit wird die Sphere als neues Leuchtturmprojekt sowohl die DooH- als auch die Veranstaltungsbranche begleiten. Einmal von außen, und einmal von innen – LED spielen bei beiden eine zentrale Rolle.