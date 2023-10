Die Übernahme des schwedischen LED-Spezialisten IM Vision durch den ebenfalls schwedischen Investor Pamica wäre nur eine Randnotiz wert. Mit der Übernahme von IM Vision will Pamica einen führenden LED-Digital Signage Anbieter in Skandinavien aufbauen, der sowohl organisch als auch mit weiteren Übernahmen wachsen soll.

Mit umgerechnet 3 Millionen Euro Jahresumsatz ist IM Vision bisher nur ein kleiner Fisch im großen Digital Signage-Ozean. Doch eine Personalentscheidung lässt aufhorchen: Working Chairman von IM Vision wird Leif Liljebrunn.

Über zehn Jahre war Leif Liljebrunn CEO von Zeta Display, bis er 2019 vom jetzigen CEO Per Mandorf abgelöst wurde. Bis 2020 blieb Leif Liljebrunn als M&A-Verantwortlicher bei Zeta an Bord. Aus einem kleinen schwedischen Digital Signage-Anbieter in Malmö baute Leif Liljebrunn mit vielen Übernahmen den skandinavischen Marktführer und einen führenden europäischen Integrator.

Von Skandinavien nach Europa

Nun will es Leif Liljebrunn noch einmal wissen. An der Seite von IM-Vision-Gründer und -CEO Ivan Martic und mit Investorenkapital von Pamica soll ein weiterer Marktführer entstehen. Gegenüber invidis zeigt sich Leif Liljebrunn euphorisch. „Die Rückkehr zu meinen Wurzeln im Digital Signage-Bereich bringt eine Welle der Begeisterung mit sich. Die Zusammenarbeit mit Unternehmern wie Ivan Martic und dem gesamten Team von Pamica wird eine aufregende Zeit auf meiner neuen beruflichen Reise sein. IM Vision wird die Plattform sein, auf der man zuerst in Skandinavien und dann in ganz Europa aufbauen kann.” IM Vision soll europaweit als Anbieter für großformatige LED-Lösungen und Digital Signage bekannt werden. „Ich habe auf die richtige Gelegenheit gewartet. Das ist sie jetzt!”

IM Vision wurde vor 10 Jahren von Ivan Martic in Jönköping in Südschweden gegründet und hat sich seitdem zu einem führenden Anbieter in der Vermietung und dem Verkauf von LED-Lösungen für Festinstallationen und Veranstaltungen mit Screens bis zu einer Größe von 1.200 Quadratmetern entwickelt. IM Vision betreut Kunden in einer Vielzahl von Branchen, unter anderem in der Unterhaltungs- und Freizeitindustrie, Automobilindustrie, im Einzelhandel, im Immobilienbereich sowie in Fitnessstudios.