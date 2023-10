M-Cube, Trison, Mood Media Die Digital Signage-Leader in Frankreich

Die Olympischen Sommerspiele in Paris 2024 werfen bereits ihren Schatten auf den Markt. Das kommende Weltereignis hatte zunächst große Hoffnungen für den französischen Digital

Signage-Markt geweckt. Das erste Post-Pandemie-Jahr 2022 und der Anfang von 2023 verliefen aber enttäuschend.

Der Market Compass im invidis Jahrbuch Den Market Compass für Frankreich finden Sie auch im invidis Jahrbuch 2023 (Seite 104). Des Weiteren enthält es den Market Compass für alle wichtigen EMEA-Märkte und für Nordamerika. Zudem verrät der Market Kompass EMEA die Top Digital Signage-Player für den gesamten europäischen Raum. Laden Sie sich das Jahrbuch 2023 in unserer Downloadsektion herunter.

Doch zu Frühlingsbeginn zog die Nachfrage endlich wieder an. Vor allem Modernisierungen und Aufrüstungen wurden ausgeschrieben, dafür weniger neue Installationen. Hauptnutznießer sind bestehende Vertragsinhaber, die Upselling betreiben können. Einige spektakuläre permanente Projekte sind in Paris geplant; aber der Großteil des Geschäfts, das die Olympischen Spiele in die Stadt bringen, werden Mietaufträge wie Tausende Quadratmeter LED entlang der Seine sein.

Die größten Integratoren in Frankreich sind die lokalen Tochtergesellschaften von M-Cube, Trison und Mood Media. Neu ist der niederländische Integrator First Impression Audiovisual, der ein komplettes Team französischer DS-Experten von einem Konkurrenten abwerben konnte. Im Sommer 2022 erwarb Uniguest das Digital Signage-Geschäft von CPI Global. Der

drittgrößte Digital Signage-Markt Europas gilt als lukrativ und zieht neue internationale Marktteilnehmer an.