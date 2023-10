Wie gehen Smart-Signage-Displays mit HTML5 um? Dafür entwickelte das Software-Unternehmen SignageOS jetzt Benchmarking-Tests. Gemeinsam mit Screenfeed – Anbieter von fertigen Digital Signage-Inhalten im Abo – erstellte SignageOS standardisierte Content-Sets, mit denen sich die HTML5-Fähigkeit von SoC-Displays und Mediaplayern testen lässt.

Mit HTML5 entstehen Echtzeit-Inhalte wie Wetter- und Sport-News

Mit den Content-Sets sollen Anwender vergleichen können, wie gut verschiedene Displays die modernen Webinhalte abspielen. Die Sets umfassen Wetter-, Sport- und Nachrichteninhalte. Bewerten lassen sich Aspekte wie Rendering-Qualität, Verzerrungen oder Fehlausrichtung, nahtlose Übergänge, Interaktivität, Animations-Frameraten und Gesamtleistung.

Jeremy Gavin, CEO von Screenfeed, sagt: „Sowohl SignageOS als auch Screenfeed wollen der Digital Signage-Branche helfen, mit ihren Displays Mehrwert zu schaffen. Unsere beiden Unternehmen sind in der einzigartigen Lage, viele Content-Management-Systeme und Partner zu integrieren.“ Die Erweiterung des Benchmarkings liefere den End-Usern wichtige Informationen bei der Auswahl ihrer Hardware.

SignageOS will der Digital Signage-Branche einen HTML5-Standard bieten

„Unser Ziel war es von Anfang an, eine unabhängige Testplattform zu bieten und allen Digital Signage-Kunden ein genaues Bild zu vermitteln“, sagt Lukas Danek, Gründer und Head of Product von SignageOS. „Mit der Integration des Content App Tests von ScreenFeed in unsere ‚Benchmarking Methodology‘ erfüllen wir weiterhin diese Mission.“

Das global tätige Unternehmen aus Prag – vor allem für seine Middleware bekannt – führt seit 2018 Benchmarking-Tests durch. Die insgesamt 61 Tests teilen sich 15 Kategorien auf. Die Integration des HTML5-Tests zielt laut SignageOS darauf ab, einen neuen Industriestandard für die Digital Signage-Branche zu etablieren.