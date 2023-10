Die University Hospitals sind ein Krankenhausnetzwerk im US-Bundesstaat Ohio, das insgesamt 21 Krankenhäuser umfasst. Für die rund 5.000 medizinischen Fachkräfte, die in diesen Häusern arbeiten, hat die Kette nun ein Digital Signage-Netzwerk für die Mitarbeiterkommunikation. Zum Einsatz kommt dabei die Signagelive-Plattform die 82 Screens beziehungsweise 80 Brightsign-Player steuern.

Pflegepersonal hat wenig Zeit, und so war es schwierig, per E-Mail die einzelnen Fachkräfte für aktuelle Informationen zu erreichen. „Neunzig Prozent seiner Zeit verbringt das Personal damit, den Patienten zu helfen. Das machte die herkömmliche digitale Kommunikation für uns ziemlich ineffektiv“, beschreibt Josh Petro, Unified Communications Architect bei den University Hospitals.

QR-Codes geben Feedback

In den Cafeterien wurde bereits Digital Signage eingesetzt, aber das System konnte nicht ohne weiteres auf die komplette Mitarbeiterkommunikation umgestellt werden. „Aus der IT-Perspektive brauchten wir ein einheitliches System, mit dem wir alle Aspekte der Akteure, der Inhalte und der Verwaltung der Inhalte im Auge behalten können, um die Dinge effektiv zu veröffentlichen“, erklärt Josh Petro. „Aus Benutzersicht, das heißt in unserem Fall aus der Sicht unserer beiden Marketing-Gurus, musste es einfach etwas sein, in das sie einsteigen konnten und nicht jedes Mal mit dem System kämpfen mussten, wenn sie es benutzten. Die Suche nach einer Plattform, die all diese Kriterien erfüllt, war der eigentliche Auslöser für die Installation von Signagelive.“

Als zentralisierte Plattform ermöglicht Signagelive den Teams die Erstellung, Verwaltung und Planung von Inhalten für einen, einige oder alle Screens im Netzwerk von jedem beliebigen Ort aus. Durch QR-Codes, die das Personal für bestimmte Aktualisierungen und Einschreibungen scannen kann, konnte die Effektivität des DS-Netzwerks bereits mit Daten gezeigt werden.

Digital Signage auch für Patienten geplant

Neben Informationen wird das Netzwerk auch genutzt, um den Mitarbeitenden Wertschätzung zu zeigen; emotional erzählte Patientengeschichten unterstreichen die Bedeutung ihrer Arbeit.

Der Universitätscampus plant bereits den Ausbau des Netzwerks, möglicherweise durch die Einführung zusätzlicher Signagelive-gesteuerter Screens für Besprechungsräume. Dank der Integration der Plattform mit Barco Clickshare hat das University College die Möglichkeit, Clickshare Wireless- und Präsentationsgeräte als Digital Signage-Player für Besprechungsräume zu verwenden. Somit können sie nicht nur für die drahtlose Collaboration, sondern auch für die Bereitstellung von Digital Signage verwendet werden.

Zudem erwägen die Universitätskliniken, das Netzwerk für patientennahe Bereiche zu erweitern. Das System könnte dann zur Wegweisung oder für Drittwerbung für eine zusätzliche Einnahmequelle genutzt werden.