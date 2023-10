Sharp NEC Display Solutions Europe ergänzt sein Cinema-Portfolio und stellt einen neuen digitalen Kinoprojektor vor: Der NEC NC1503L ist ein kompakter, leichter und leiser Laserprojektor, der auf dem Gehäuse des NC1402L basiert.

Das neue Modell erreicht mit seiner RB-Lasertechnologie eine Helligkeit von bis zu 14.000 Lumen. Der filterlose NC1503L benötigt kein Abluftsystem und lässt sich damit flexibel in Decken- und Standinstallationen sowie für alternative Anwendungen einsetzen. Daher eignet sich der Projektor unter anderem für kleine Projektionskabinen oder auch für mobile Kinos.

Leiser Betrieb, lange Betriebsdauer

Laut dem Hersteller zeichnet sich der NC1503L durch einen geringen Stromverbrauch aus. Die Betriebslautstärke liegt unter 50 Dezibel. Bei Abmessungen von 700 mal 28 mal 812 Millimeter – ohne Objektive und vorstehende Teile – wiegt der Projektor 68 Kilogramm ohne Objektiv – das ist für einen Cinema-Projektor relativ leicht.

Die Betriebsdauer gibt Sharp/NEC mit bis zu 50.000 Stunden an. Mit einer gekapselten optischen Einheit ist der Projektor vor Staub geschützt. Im Vergleich zu Xenon-Projektoren entfallen Lampen- oder Filterwechsel.

„Mit dem NEC NC1503L Laserprojektor ergänzen wir unser umfangreiches Portfolio an Projektionstechnologien für die Kinobranche noch weiter“, erklärt Gerd Kaiser, Senior Product Line Manager Large Venue and Digital Cinema Projection bei Sharp NEC Display Solutions Europe. „Wir möchten Kinobetreibern eine leistungsstarke, zuverlässige und flexibel installierbare Lösung bieten – und das bei möglichst niedrigen Gesamtbetriebskosten. Mit dem NC1503L Projektor haben wir eine Lösung entwickelt, die all diese Anforderungen genau erfüllt.“