OoH Goldbach kündigt Black-Friday-Deals an

Goldbach kündigt seine Black-Friday-Aktion an: 60 Media- und Werbedeals bietet der Vermarkter vom 20. November bis zum 24. November an. Bis zu 85 Prozent Rabatt wird es auf bestimmtes Werbeinventar der verschiedenen Mediagattungen geben: TV, Audio, Print, Online sowie Content & Sponsoring. Goldbach schaltet die Angebote jeweils an verschiedenen Tagen der Black-Friday-Woche frei.

Der Vermarkter startet die Black-Friday-Aktion bereits zum fünften Mal. Dieses Jahr kündigte das Unternehmen auch spezielle Deals für KMUs an. Die Angebote finden Werbetreibende auf einer eigens erstellten Microsite.